Gobernador anuncia que 10 mil escuelas iniciarán clases en Chiapas el 30 de agosto

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro).- El gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas, dio a conocer que de 19 mil escuelas en la entidad, al menos 10 mil de ellas --la mayoría en zonas rurales, con no más de 100 alumnos-- iniciarán clases el 30 de agosto.



Escandón Cadenas participó este jueves en la reunión virtual de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) con autoridades federales encabezadas por la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, donde se abordó el avance de la política de vacunación anticovid y las acciones que se realizan para fortalecer los protocolos y lineamientos, ante el inminente regreso a clases presenciales el próximo ciclo escolar 2021-2022.



En este sentido, el mandatario chiapaneco informó que, de las más de 19 mil escuelas de los niveles básico y medio superior, tanto del sistema estatal como federal, más de 10 mil planteles escolares regresarán a clases presenciales en Chiapas, y explicó que la mayoría son principalmente centros educativos rurales con menos de cien estudiantes.



Resaltó que, desde 2020, en el estado se iniciaron las actividades escolares presenciales con diferentes modalidades, sin registrar un solo contagio de covid-19 entre el alumnado o el personal docente o directivo, y precisó que en mayo de 2021 arrancaron las clases presenciales de manera escalonada y segura, en atención a la solicitud de las madres y padres de familia, por lo tanto, apuntó, estas acciones dan confianza de que las cosas se están haciendo bien.



“Estamos todas las autoridades trabajando de forma coordinada y haciendo un gran esfuerzo como un solo equipo, encabezadas por las secretarías de Educación, de Salud y de Protección Civil, esta última ya con la evidencia práctica del trabajo que se ha hecho con las escuelas resilientes. En Chiapas estamos listos y bien organizados”, abundó.



La semana pasada, maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) de las secciones 7 y 40 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) advirtieron que ellos no volverán a clases porque no hay las condiciones.