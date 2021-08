Asesinato de José Eduardo Ravelo es un crimen de odio y se tiene que ir a fondo: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que el homicidio del joven veracruzano José Eduardo Ravelo Echeverría es un crimen de odio y advirtió que en este caso se tiene que ir a fondo y castigar no solo a los policías estatales acusados del asesinato, sino a las autoridades que toleran “estas atrocidades”.

En la conferencia mañanera, el titular del Ejecutivo federal afirmó que su gobierno busca proteger a la sociedad y hacer justicia en casos donde se cometan delitos que atenten contra el pueblo.

“El caso de este joven que fue ultrajado, asesinado en Mérida, eso es un crimen de odio y no se va permitir, y no es nada más una actitud de los de los policías, no solo el que ejecuta, sino el que tolera este tipo de atrocidades”, advirtió AMLO.