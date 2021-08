Luisito Comunica se desmaya ante asedio de sus fans en Venezuela

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– Durante la visita de Luisito Comunica a la ciudad El Vigía, el centro económico del Sur del Lago de Maracaibo, Venezuela, lo que menos importó fue que no se respetaran las medidas sanitarias por la pandemia de coronavirus, sino que el youtuber se desmayó “por el asedio” de sus fanáticos venezolanos.

El youtuber fue a ese país junto con su novia, la modelo Arianny Tenorio, y cuando se supo la noticia sus fanáticos acudieron al hotel de El Vigía donde estaba cenando; ante las peticiones de sus seguidores, intentó hacer un trato con ellos.

“Vamos a hacer está dinámica ¿no, chavos? Tranquilo, todo bien. Vamos a hacer pura foto. No saludos, por favor, porque si no me voy a quedar aquí dos horas. Entonces, pura foto.

“Sean considerados, por fa, y nada más una foto por persona porque si no, nos vamos a quedar aquí toda la noche. ¡Vale, chavos! Entonces, una foto. Nada de saludos, nada de firmas, por fa, por fa, por fa. Se los pido por favor y listo”.

Desde ese momento no importó que él, su novia y la mayoría de sus seguidores no usaran cubrebocas, que no se respetara la sana distancia e incluso hubiera niñas y niños presentes solo para tomarse una foto con el poblano de 30 años.

La cara de Luisito Comunica es un poema pic.twitter.com/FxdXiydO6I — Rafael.Diaz17 (@EsteNoEsRafael) August 20, 2021

Solo importó que, de pronto, el empleado de DW Entertainment & Media cayó de espaldas por unos segundos, mientras la gente gritaba: “¡Ey! ¡ey! ¡Se desmayó!”, a lo que el youtuber respondió: “¡Me estoy desmayando, me estoy desmayando!”, cuando un hombre lo sostiene y lo sacó de entre la gente, se ve en un clip de 16 segundos.