"Mi hija no tenía nada que ver con La Unión", dice la madre de Anny Jael, fallecida en el accidente de Tres Marías

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – “Mi hija no tenía nada que ver con el grupo La Unión. ¡Nunca! ¡Nunca! ¡Nunca!”, aseguró la madre de Anny Jael, conocida como “La Negrita”, quien falleció en el accidente múltiple en la autopista México-Cuernavaca, rumbo a Tres Marías.

En su sepelio, realizado el lunes, la señora declaró que “a ella solo se gustaban las motos” y acusó que por el “rumor”, vertido en redes sociales, muchos de sus amigos no fueron al velorio ni al entierro a despedirse.

Esto, aseguró, “por temor a que algún grupo delincuencial se presentara e hiciera algo contra nosotros. Se están difundiendo en redes cosas muy feas de mi hija. ¡Ya no quiero que se lucre con mi dolor! Mi hija no es todo lo que se está diciendo, pero solo nos están exponiendo”, acusó.

UNA de LAS NOVIAS de LA UNIÓN entre LOS MOTOCICLISTAS MUERTOS en la MÉXICO-CUERNAVACA

La llamaban La Negrita

Iba en una moto de pista con un hombre

Son los q se estrellan cuando el tránsito estaba detenido

El exceso de velocidad y la imprudencia

Hoy se mataron 7 motociclistas ahí pic.twitter.com/oaBNbHYoj9 — Carlos Jiménez (@c4jimenez) August 16, 2021

Contó que su hija murió a los 23 años y era estudiante de la carrera de Derecho –aunque no definió en qué universidad– y que residía en la Ciudad de México.

Señaló que ella será quien cuide a los ocho perros que Anny Jael rescató de la calle.

Su madre dijo que su amor por las motocicletas se descubrió cuando en lugar de fiesta de XV años pidió una motocicleta.

Cuando le preguntó si quería su fiesta, le rechazó y le dijo: “¡Yo quiero que me compres mi moto!” y eso hicieron sus parientes, una pequeña para que empezara a rodar y, a los 18 años, ella se compró otra con su trabajo y ahorros.

“Desafortunadamente, el día del accidente ella no iba manejando porque manejaba muy bien. Nunca había chocado”, aseguró al Diario de Morelos.

El domingo 15 de agosto por la mañana, su madre llegó a su casa después de trabajar y le pidió permiso para ir con un amigo a almorzar a Tepoztlán.

Dijo no saber que iría en motocicleta, pues llegó desvelada y cansada, pero cuando la vio le preguntó a dónde iría y le pidió el permiso. “Era mi compañera, era todo para mí”.

Alrededor de las 11:26 horas de ese día, reportes de Caminos y Puentes Federales (Capufe) informaron sobre 3 accidentes en el kilómetro 51 de la carretera México-Cuernavaca, por el poblado Tres Marías.

Se reportó que un grupo de motociclistas a exceso de velocidad provocó un accidente contra un tráiler y se paró la circulación. Después, otro grupo se impactó contra el mismo tráiler y en el tercer accidente una motocicleta quedó incrustada en la parte trasera de una camioneta. Se reportaron seis decesos, cuatro hombres y dos mujeres y una de ellas era Anny Jael.

En total se involucraron 17 vehículos, 11 motocicletas, dos camionetas, dos automóviles y dos tractocamiones.

“Me quedo con su sonrisa y con su moto, porque siempre andaba en ella. No sé qué voy a hacer, si la voy a guardar o cómo. No lo he pensado. Ella, además de ser una buena estudiante e hija, le gustaba ayudar a los animalitos de la calle. Los ocho que me dejó, sus perritos, eran muy cariñosos con ella”, relató.