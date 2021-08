Salinas sigue mandando, dice AMLO tras freno a extraordinario para revocación de mandato

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que el exmandatario Carlos Salinas de Gortari es el que “todavía sigue mandando” en el bloque opositor a su gobierno y criticó el rechazo de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión para convocar a un periodo extraordinario de sesiones con el propósito de discutir la ley reglamentaria de revocación de mandato.

Reprochó que “por un voto”, que fue lo que hizo falta para aprobar el periodo extraordinario, ahora se tenga que esperar a que llegue la nueva legislatura federal en septiembre próximo.

En la conferencia mañanera, el mandatario difundió en pantalla un cartón del caricaturista mexicano Helio Flores que se publicó hace cuatro días en el periódico El Universal y lleva por título Al revés volteado donde aparece un hombre frente a un espejo y que exige portando una pancarta: “¡Fuera AMLO! ¡Fuera el dictador!”.

En la imagen se observa que en la figura reflejada en el espejo, la consigna de la pancarta cambia a: “¡No a la consulta de revocación de AMLO!”

“Son muy congruentes”, expresó AMLO entre risas, en referencia a sus opositores.

Esta caricatura fue utilizada por el presidente Obrador para exhibir a los legisladores federales opositores a su gobierno y recordó que en un primer momento, querían que se fuera y ahora piensan distinto.

Y agregó:

“Como no pudieron porque el pueblo es mucha pieza, ya no consideran conveniente llevar a cabo la consulta para preguntarle al pueblo si me quedo o me voy porque en su concepción, si se hace la consulta, la gente me iba a refrendar su confianza y me voy a fortalecer porque en efecto, en la democracia es el pueblo el que manda y decide y si el pueblo respalda le da fortaleza moral y política a un gobernante sobre todo si se está enfrentando a grupos de intereses muy poderosos”, remató.