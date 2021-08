Si Félix Gallardo tiene derecho a salir de la cárcel no me opongo; depende de la FGR: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El caso de Miguel Ángel Félix Gallardo llegó este viernes a la conferencia mañanera, luego de que el narcotraficante preso en el penal estatal de Puente Grande, Jalisco, diera un entrevista a la cadena Telemundo en la que tuvo palabras de elogio hacia el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En dicha entrevista, el otrora poderoso líder del Cártel de Guadalajara dijo que el mandatario es una persona de buena voluntad, que está combatiendo la desigualdad social dando pensiones y que no quiere distraerlo pidiéndole ayuda para poner fin a un encierro de 32 años en distintas prisiones.

“Le agradezco mucho sus buenos deseos. Yo también quiero que él comprenda mi situación, yo no quiero que sufra nadie, que nadie este en la cárcel, yo soy un humanista, estoy formado en la escuela de la no violencia, pero tengo hacer que se cumplan las leyes”, respondió el mandatario.

Sin embargo, subrayó que, si se justifica, no se opondría a una posible amnistía a Félix Gallardo, debido a su avanzada edad y quebrantado estado de salud.

A su juicio, este asunto corresponde la Fiscalía, de que no tiene ya ningún pendiente porque ya cumplió con estar en la cárcel durante algún tiempo, y que, “si ya tiene derecho a salir, no me opongo a eso”, expresó.

Todo dependerá, dijo, de los términos en que la Fiscalía redacte el decreto.