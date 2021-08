López Obrador exige a Ricardo Anaya que no huya ni se ampare

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).– El presidente Andrés Manuel López Obrador se deslindó de la “persecución que supone” el panista Ricardo Anaya, y le exigió que no huya ni se ampare, y que se defienda con pruebas.

A través de un mensaje difundido en su cuenta personal de Facebook, el mandatario escribió:

“No tengo nada que ver con la persecución que supone Ricardo Anaya. No es mi fuerte la venganza. Si la Fiscalía y el Poder Judicial lo acusan de corrupción y es inocente, que no se ampare ni huya; que se defienda con pruebas y con la fuerza de la verdad. Ya no es el tiempo de antes: puede haber políticos presos, pero no presos políticos”, indicó.

De esta forma, el titular del Ejecutivo respondió a los señalamientos que hizo el excandidato presidencial contra AMLO.

Este mismo sábado, Ricardo Anaya denunció que el presidente Andrés Manuel López Obrador lo quiere “fregar a la mala” y encarcelarlo para evitar que sea candidato presidencial en 2024, por lo que anunció que saldrá del país por una temporada.

En un video de poco más de siete minutos subido a sus redes sociales, el excandidato presidencial denunció que López Obrador ordenó a la Fiscalía General de la República (FGR) proceder en su contra basados en las declaraciones del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya.

(Con información de Ricardo Vera)