Anaya exhibe citatorio para presentarse en el Reclusorio Norte; AMLO "me quiere fregar a la mala"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El panista Ricardo Anaya confirmó este lunes que la fiscalía general de la República (FGR) le hizo llegar a su domicilio un citatorio para que se presente a declarar en un juzgado del Reclusorio Norte el próximo jueves.

En un mensaje videograbado, el excandidato presidencial, quien busca repetir como aspirante en los comicios del 2024, sostuvo que dicho requerimiento no es más que la prueba de que el presidente Andrés Manuel López Obrador pretenderle meterlo a la cárcel.

“López Obrador negó quererme encarcelar, pero resulta que me acaba de llegar el citatorio para una audiencia en el reclusorio norte. Los delitos que me imputan “solo” suman 30 años de prisión. ¡Menos mal que su fuerte no es la venganza! Vamos para adelante, hasta donde tope”, dijo Anaya en el video que difundió esta mañana de lunes.

Y abonó:

“Aunque López Obrador lo niegue, fíjate como sí me quiere fregar a la mala. Me acaba de llegar este documento. No habían pasado ni 24 horas de que les dije que López Obrador me quería meter a la cárcel, cuando trajeron este papel a mi casa”.

La audiencia sería vía Zoom y terminaría de realizarse en el Reclusorio Norte.

Anaya es parte de la investigación qué hay en contra el extitular de Pemex, Emilio Lozoya, donde se menciona que es parte de la red de corrupción en la aprobación de la reforma energética.

Sin embargo, ahora en su nuevo video, tras el que difundió el sábado, sostiene que lo citaron a el próximo jueves al Reclusorio Oriente para detenerlo e imponerle una sentencia de 30 años.

“Sé perfectamente que, si entro al reclusorio, como López Obrador amablemente me propone, no me van a dejar salir”, aseguró.

Desde el fin de semana Anaya dijo que lo querían meter a la cárcel y acusó persecución política. En respuesta el presidente López Obrador rechazó dichas acusaciones y dijo que, si estaba seguro de su inocencia, diera la cara.

Hoy, Anaya en su nuevo video señala: “Claro que soy inocente, pero por supuesto que no le creo al presidente más mentiroso de la historia. Sé perfectamente que si entro al reclusorio no me van a dejar salir. ¿Cómo voy a creer en un juicio justo cuando empiezan por alterar el expediente y cambiar la declaración de Lozoya para poder acusarme?”.

En el video, el panista insiste en que la intención de encarcelarlo es que pierda sus derechos políticos, para impedirle ser candidato en 2024, y "obviamente desde la cárcel sería imposible seguir publicando videos".

“Si estás con López Obrador, tienes protección. Ahí están sus hermanos recibiendo fajos de dinero, los responsables del colapso de la Línea 12, Bartlett, Irma Eréndira y hasta soltó a Ovidio, el hijo del Chapo Guzmán. Ah, pero si eres su adversario, en 24 horas te mandan un citatorio y te tratan de meter 30 años a la cárcel”, sostuvo.

El exilio, “la única alternativa”

“¿Pues en qué país nos estamos convirtiendo?”, peguntó en el mensaje en sus redes sociales y aseveró que “en tiempos de autócratas como López Obrador, el exilio es la única alternativa".

"Dejarte encarcelar por un autócrata, muchas veces significa perder la batalla”, consideró para terminar su mensaje en video con la afirmación de que más allá de cualquier obstáculo, seguirá luchando por el futuro del país, e insistió en que no se esconderá ni huirá, pues según dice, "doy la cara y si me exilio es con mucho dolor para poder seguir luchando".