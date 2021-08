Denuncias contra Anaya las interpusieron sus "amigos" del PAN y el PRI: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador atribuyó el caso de Ricardo Anaya a un conflicto entre sus anteriores amigos del PRI y el PAN que lo denunciaron directamente por diversos delitos entre ellos lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.

En la conferencia mañanera, hizo una larga exposición sobre este asunto, insistió en deslindarse de los señalamientos de persecución del gobierno federal y difundió videos donde Ernesto Cordero y Javier Lozano, exsecretarios de Hacienda y del Trabajo durante el gobierno de Felipe Calderón, lanzaron acusaciones directas contra Anaya.

“Se les hace fácil decir 'me persiguen'. Nosotros no somos represores, nosotros no odiamos, no somos como ellos, somos distintos, tenemos principios e ideales, tenemos moral, pero es una maniobra politiquera el querer salir así adelante, mejor que declare y demuestre que no recibió dinero y adelante”, expresó el mandatario.