Expulsan a la cantante Karla Díaz y a su esposo del Templo de Poseidón en Grecia por violar reglas

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – La cantante de JNS, Karla Díaz y su esposo, el músico Daniel Dayz, fueron expulsados del Templo de Poseidón, en Grecia, construido en el siglo 444-440 a.C, por mostrar su falta de civismo y respeto a las reglas del histórico recinto y presumirlo en Instagram.

La conductora del programa de Youtube Pinky Promise fue a uno de los principales monumentos de la Edad de Oro de Atenas, vestida con prendas típicas que aluden a la cosmogonía griega, autodefiniéndose como “diosa del olimpo”.

Los policías le impidieron el paso, argumentando que su vestuario era inapropiado y podía ser usado para publicidad.

Tras mucho insistir y que casi le piden retirarse del sitio pues según ella, la identificaron como modelo, la gente de la taquilla dejó pasar a la jueza del reality ¡Quiero Cantar!. Pero la señora no hizo caso y se tomó fotografías en el Templo de Poseidón, aunque le advirtieron que no lo hiciera.

Díaz, de 37 años, hizo caso omiso a las indicaciones de las autoridades griegas y publicó sus fotos en Instagram y se burló de la situación: “¡Les comparto la foto más polémica de este viaje! Para efectos de los policías griegos… fue una simple selfie”.

En otra, señaló: “Templo de Poseidón. Nota informativa: Les contaré la historia real para tomar estas fotos (Casi no me dejan entrar)”.

“A mí siempre me gusta ir con ropa típica al lugar al que vayamos, entonces se me hizo muy fácil porque en Atenas vendían que la coronita, la pulsera, los vestidos típicos de griega y yo veía que muchas mujeres andaban por las calles, entonces me dije: ‘Me voy a poner mi outfit increíble para ir al Templo de Poseidón”, contó en sus historias de Instagram, citada por Quién.

Karla Díaz y su esposo fueron expulsados del Templo de Poseidón en Grecia. La integrante de JNS confesó que ya se la había prohibido la entrada en un inicio y los terminaron sacando del lugar



Después de hora y media de camino, llegó con su esposo para tomarse una “gran foto” al atardecer y le dijeron que no podía entrar. Su esposo interrumpió la grabación para agregar que no la dejaban pasar por ir vestida de “diosa”.

Se les indicó que no podían entrar con esa indumentaria al advertir que las fotos que se tomaran podrían ser usadas para publicidad turística, lo que no estaba permitido.

La cantante se quitó algunos accesorios y su esposo la convenció de tomarse algunas fotografías, por lo que fueron sacados del Templo de Poseidón al romper las reglas.

“Estando allá arriba, se puso el sol increíble y le dije: ‘Pinky, te voy a tomar una fotito, sube tus manitas, ponte tu corona, ponte tus pulseras. Bueno, cinco minutos después nos volvieron a cancelar, pero ya habíamos tomado las fotos”, narró el cantante del dueto Madison e integrante de la primera temporada de La Voz México, de 39 años.

Sin embargo, publicaron toda la historia en Instagram, como lo hacen los “influencers” o “creadores de contenido” para ganar dinero.