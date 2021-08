No preocupa que opositores vayan a la OEA a denunciar supuesta narco-elección: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “Nosotros no establecemos relaciones de complicidad ni con la delincuencia organizada, ni de cuello blanco”, expresó el presidente Andrés Manuel López Obrador ante la acusación de los dirigentes del bloque opositor conformado por el PRI, PAN y PRD en el sentido de que en las pasadas elecciones intermedias participó directamente el narco.

Al respecto, dijo que no le preocupa que los líderes opositores a su gobierno acudan ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), para denunciar la intervención directa de la delincuencia organizada en los comicios pasados para imponer candidatos y autoridades electas.

Aureoles pide a Almagro que la OEA no abandone a México ante riesgo de narcoestado

“Que tengan cuidado, que no sea que estén involucrados en el caso García Luna, que anden con cuidado y que tienen derecho de quejarse. Tienen derecho a acudir a un organismo internacional”, advirtió el mandatario en relación al exsecretario de Seguridad Pública de la administración de Felipe Calderón Hinojosa que está preso en Estados Unidos por sus presuntos nexos con el narcotráfico.

“Si la OEA lo decide, que vengan. Están las puertas abiertas del país, no tenemos nada que ocultar que no se confundan, son otros tiempos, nosotros no establecemos relaciones de complicidad ni con la delincuencia organizada ni de cuello blanco”, respondió el mandatario en la conferencia mañanera.