Señalamientos de Anaya "maniobra politiquera", mejor que declare: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó cualquier motivación personal o política en el caso del panista Ricardo Anaya.

“Él me acusa de buscar meterlo a la cárcel. Eso es una mentira. Eso es falso (...) No tengo nada que ver absolutamente (...) Nosotros no somos opresores, somos distintos, tenemos moral”, afirmó en la conferencia mañanera.