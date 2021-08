Si los de arriba del INE aportan de su sueldo para la consulta alcanza, o ciudadanía que organice: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador arremetió nuevamente contra los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), al afirmar que no quieren que se realice la consulta de revocación de mandato planteada para marzo próximo y los acusó de asumir una actitud “truculenta”.

Luego de señalar que los dirigentes del bloque opositor en el Congreso de la Unión se pusieron de acuerdo para no aprobar un periodo extraordinario de sesiones con el objetivo de discutir la ley reglamentaria de la revocación de mandato, se lanzó contra los representantes del organismo electoral.

“Lo otro es el INE, para que no se lleve a cabo la revocación de mandato están pidiendo muchísimo dinero creo que 2 mil 500 millones de pesos para que la gente diga “No tiene caso y “por qué gastar tanto en eso”, son muy truculentos”, indicó.

En la conferencia mañanera, el mandatario recomendó a los consejeros del INE destinar la mitad de su salario que rebasa los cien mil pesos para llevar a cabo la consulta sin tener que estar pidiendo recursos extraordinarios.

“Nada más que aporten los de arriba la mitad de su sueldo, los medianos el 25 por ciento y los de abajo, no”, dijo y remató:

“Así de 10 mil a 100 mil, el 25 por ciento y de cien mil para arriba, la mitad y que no haya comidas, ni bebidas, que le bajen a los honorarios y con eso alcanza y que le pidan apoyo a los gobiernos estatales, apoyo a los gobiernos municipales, organizaciones sociales, todos los ciudadanos, no costaría”, consideró el presidente.

Enseguida, emplazó a los consejeros del INE a cumplir la constitución o de lo contrario, advirtió, el gobierno federal va a convocar a la sociedad para que organice el proceso de democracia participativa.

“Si no van a cumplir con la Constitución, porque ya está en la Constitución establecido hasta la fecha el procedimiento, nosotros convocamos a ciudadanos para que nos ayuden a hacerlo y lo hacen los ciudadanos”, planteó y concluyó:

“Y estoy seguro que no costaría 2 mil 500 millones de pesos, el INE lo está haciendo porque quiere que no haya democracia, es la pinza, son estos grupos antidemocráticos defensores del régimen de corrupción los que no quieren que avancemos, quieren que siga la partidocracia, que no sea el pueblo el que decida”, remató.