Incremento de violencia obedece a una disputa del crimen organizado por trasiego de fentanilo: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador admitió que la violencia desbordada en los estados de Sonora, Baja California, Zacatecas y Michoacán se debe a la confrontación que mantienen grupos del crimen organizado que disputan el control de la introducción y trasiego de fentanilo.

Dijo que el plan del gobierno federal para tratar de revertir los efectos de la violencia en esta franja del país, se enfoca en la decisión que tomó desde el año pasado en el sentido de entregar los puertos a las Secretaría de Marina para controlar la entrada de droga de contrabando, pero sobre todo de fentanilo.

En la conferencia mañanera, afirmó que su gobierno ya no espía a opositores y periodistas como sus antecesores.

“Ni persiguiendo a ningún opositor ni censurando a ningún medio, en México hay libertades para todos, no hay represión para los ciudadanos, para los periodistas, para los opositores, como nunca”, señaló.

Luego, atajó diciendo que lo que ahora existe es “inteligencia, que no espionaje”, para enfrentar a las organizaciones criminales.

“Porque muchas veces, muchas, muchas veces resulta mejor la inteligencia que la fuerza”, subrayó.

“Lo mejor de todo es que, como me toca encabezar un gobierno honesto, no hay relaciones de complicidad con nadie, con ningún grupo de interés creado, repito, ni con la delincuencia organizada ni con la delincuencia de cuello blanco, no hay ningún acuerdo con las mafias”, aseguró el tabasqueño.