Progreso sin justicia es retroceso, dice AMLO al conmemorar firma de los Tratados de Córdoba

CÓRDOBA, Ver. (apro).– El presidente Andrés Manuel López Obrador reflexionó que el progreso sin justicia es un retroceso.

Al conmemorar los 200 años de la firma de los Tratados de Córdoba, que afianzaron la Independencia de México, López Obrador aseguró que el poder debe ser con el pueblo y solo así se entiende la democracia.

“Progreso sin justicia es retroceso y, añado, no puede haber poder sin pueblo. Democracia es poder con pueblo”.

López Obrador, su gabinete legal y ampliado, el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, y el presidente de Ecuador, Guillermo Lazo Mendoza, participaron en la conmemoración de los Tratados de Córdoba en la exhacienda San Francisco Toxpan.

En el evento, en el que López Obrador rememoró la lucha insurgente de Vicente Guerrero y Agustín de Iturbide, así como la cesión del virrey Juan O´ Donojú de la Nueva España para rubricar la independencia del país en tierras veracruzanas, el presidente rindió tributo a la lucha independentista del cura Miguel Hidalgo y del llamado “Siervo de la Nación”, José María Morelos y Pavón.

“Bendita sea la memoria de aquellas mujeres y hombres que desde la noche del 15 de septiembre lucharon por nuestra libertad. La enseñanza mayor de la historia de nuestra América es que somos herederos de conquistas políticas y sociales de nuestros pueblos. Por eso están mal, errados, equivocados, los que hablan del fin de la ciencia, de la historia”.

El Ejecutivo federal aprovechó la presencia de su par de Ecuador, Guillermo Lazo, para exaltar “la hermandad” de los pueblos de América, desde Panamá, Chile, Bolivia, Perú y Argentina, López Obrador señaló que la liberación de estos pueblos no se explica sin José San Martín y Simón Bolívar. De paso, exaltó también el pensamiento del diplomático ecuatoriano, Vicente Rocafuerte, cuyas ideas liberales hicieron –dijo– época en nuestro país.

López Obrador se congratuló de tener la visita de un presidente cuya nación hermana comparte similitudes y luchas sociales históricas similares. Anticipó que con Lazo habrá de tener una reunión privada posterior para hablar de comercio, economía, desarrollo y posibles lazos de cooperación entre ambos países.

López Obrador pidió a los asistentes y al pueblo no olvidar su pasado, pues éste será vital para saber hacía donde vamos.

“No podemos saber a dónde vamos, si no conocemos nuestro pasado. Quien no sabe de dónde viene, no va a saber nunca hacia dónde va. Somos herederos de nuestros pueblos, hay conquistas que se fueron alcanzando con enormes sacrificios, largos caminos hacía la libertad, el progreso y la democracia, por eso nosotros tenemos que cuidar esa herencia, ese legado, mantener nuestros ideales, y aplicar nuestros principios”.

López Obrador insistió en que, gracias a los liberales de la independencia, hoy se cuenta con una nación libre, independiente y soberana.

En su intervención, Guillermo Lazo apeló a que su visión de la economía se basa en el fortalecimiento del sector empresarial, el cual debe ser un generador de empleo, visión que bajo ningún concepto limita la atención de la población más necesitada.

“México es un país de renombre en América Latina, por sus políticas agrarias contra la pobreza, usted ha demostrado una preocupación especial por el mundo agrario, yo también soy sensible a ese sector”.

Lazo le reiteró a López Obrador una unidad por encima de las fronteras nacionales, lo cual –dijo– será un presagio fecundo para una mayor interrelación de amistad entre ambos pueblos y países.

“Esté bicentenario mexicano nos encuentra en medio de una crisis regional y también global, agudizada por la pandemia del covid-19. Nos deja certeras lecciones, la necesidad de intensificar la cooperación solidaria para superar las secuelas del flagelo, Ecuador y México comparten fraternales coincidencias, y una compartida simpatía a lo largo de los años”.

El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García exaltó que un “pedacito” de la Independencia de México se fraguó en esta región veracruzana, pues en dicha exhacienda se firmaron los Tratados de Córdoba, una muestra –dijo– de que unido, el pueblo puede avanzar y salir hacia adelante.

“La historia de Veracruz no es algo ajeno a nuestro ser, la historia de Veracruz es nuestra historia, la que nos provee de los ejemplos del pretérito para tomar las decisiones del presente, para generar el bienestar para todos”.