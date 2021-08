Roy Campos, presidente de Consulta Mitofsky, denunció el robo de su cuenta de WhatsApp

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente de Consulta Mitofsky, Roy Campos, denunció esta mañana el “robo” de su cuenta de Whatsapp, por lo que pidió a sus amistades hacer caso omiso de los mensajes que reciban a lo largo del día a su nombre para evitar ser víctimas de un posible fraude.

“Hola a todos mis amigos; para todos los que tengan contacto conmigo via Whatsapp les pido por favor no hacer caso por un tiempo a los mensajes que reciban ya que desde hoy en la madrugada me robaron la cuenta y están utilizándola; por favor no caigan en un fraude”, escribió el profesional de las encuestas y comentarista en su cuenta de Twitter.

Roy Campos se suma así a la larga lista ya de personajes públicos que han sido víctimas del robo de sus cuentas, entre las que se encuentra la propia titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, así como el senador morenista Ricardo Monreal, y el líder de Morena, Mario Delgado.