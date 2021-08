Toledo asegura que solo con amparo volverá a México; "no me voy a poner de pechito"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Desde Chile, a donde huyó a fines de julio para evitar su detención luego de perder el fuero, Mauricio Toledo dijo que no tiene pensado volver a México a menos que llegue blindado con un amparo que frene la orden de captura en su contra.

En declaraciones al periodista Ciro Gómez Leyva en su espacio de noticias de Grupo Formula, que se ha convertido en una plataforma mediática para perseguidos por la justicia mexicana, el legislador del PT sin fuero, quien está acusado de enriquecimiento ilícito, aseguró que no cree en la justicia por lo que no se pondrá de “pechito” para que lo detengan.

Además, presumió que por su doble nacionalidad –sus padres son chilenos— difícilmente el brazo de la justicia mexicana podrá alcanzarlo.

Eso sí, informó que se va a presentar ante las autoridades de Chile porque en ese país “no se persigue por intereses”.

“No estoy en fuga. Ayer fui a la Corte Suprema de Justicia y no tengo orden de extradición ni de presentación. Aquí en Chile sí me voy a presentar ante todas las autoridades porque aquí no se persigue por intereses”, aseguró a sabiendas de que en ese país no enfrenta cargos.