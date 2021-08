Fallo de la Corte Suprema de EU sobre "Quédate en México" no afecta gestión migratoria del país: SRE

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Cancillería mexicana prefirió no posicionarse respecto a la instrucción de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos para que el gobierno de Joe Biden restablezca de inmediato el plan “Quédate a México”, y propuso la instalación de un “diálogo técnico” con Washington para “evaluar los escenarios en la gestión de flujos migratorios”.

Por lo pronto, el polémico fallo del tribunal “no tiene una implicación directa en la gestión migratoria del gobierno de México”, indicó esta tarde Roberto Velasco Álvarez, exvocero del titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard Casaubón, quien es ahora titular de la Unidad para América del Norte.

Con el plan “Quédate en México”, pactado entre los equipos de trabajo de Donald Trump y Ebrard, y aplicado a partir del 20 de diciembre de 2018, las autoridades de Estados Unidos devolvieron a México a más de 72 mil solicitantes de asilo extranjeros para que esperen de este lado de la frontera, hasta que un tribunal de migración determine su suerte. Se trata de una “política inhumana”, según organizaciones de la sociedad civil.

“Quédate en México”, que es lo mismo que los Protocolos de Protección a Migrantes –por su nombre técnico--, fue anulado por Biden al poco tiempo de llegar a la Casa Blanca; sin embargo, el fallo de ayer de la Suprema Corte obliga el Departamento de Seguridad Interna (DHS) a reiniciar las expulsiones sumarias y sacar de Estados Unidos a los beneficiados con la anulación del programa.

Ayer, un grupo de organizaciones de la sociedad civil de México y Estados Unidos pidió al gobierno de Andrés Manuel López Obrador que rechace la reanudación de “Quédate en México”, pues –subrayaron-- las autoridades estadunidenses no pueden devolver personas extranjeras de este lado de la frontera sin la anuencia del gobierno federal.

En un video de poco más de un minuto, publicado esta tarde, Velasco recalcó: “el gobierno de México no se posiciona con respecto a dicho fallo”, pero señaló que “una decisión judicial de ese tipo no obliga a México, y que su política migratoria se diseña y aplica de manera soberana; en consecuencia, el fallo de la Corte Suprema no tiene una implicación directa en la gestión migratoria del gobierno de México”.

Inmediatamente después, Velasco matizó que “en el ánimo de responder de manera humanitaria a las necesidades de las personas migrantes en el contexto de una compleja situación regional, el gobierno de México iniciará un diálogo técnico con el gobierno de Estados Unidos, a fin de evaluar los escenarios en la gestión de flujos migratorios ordenados, seguros y regulares”.