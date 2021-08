La trata se da en todas las clases sociales, afirma AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que la venta de niñas en la región de la Montaña de Guerrero no es una práctica relacionada con los usos y costumbres de los pueblos originarios. Este crimen, subrayó, se registra en las zonas urbanas del país y en todas las clases sociales.

“Desgraciadamente estos casos se dan en todos los estratos, todas las clases sociales, nada más que arriba, cuando se dan estos casos, se ocultan”. De ahí que todos juntos “tenemos que luchar por una sociedad mejor, donde no sucedan estas cosas”, apuntó.

En la conferencia mañanera de este jueves, López Obrador fue cuestionado sobre los matrimonios arreglados en la región de la Montaña guerrerense, donde se incurre en la venta de mujeres y niñas.

El presidente lamentó que sigan ocurriendo estas prácticas relacionadas con la trata de personas en todas las clases sociales y también en zonas urbanas.

“Tenemos que ir combatiendo todas estas prácticas en donde se afecta la dignidad de niñas, de niños”, dijo, y rechazó que la venta de niñas sea parte de los usos y costumbres de los pueblos indígenas.

“Las comunidades originarias, las comunidades indígenas, sus usos y costumbres tienen que ver con el bien, tienen que ver con el amor al prójimo, tienen que ver con el respeto, tienen que ver con la atención a la gente más necesitada, con la ayuda mutua, con la protección a la naturaleza, con la democracia auténtica, con la honestidad”, abundó.

Estos casos –sostuvo-- son la excepción, no la regla, y criticó el hecho de generalizar y estigmatizar a los pueblos originarios por esta práctica que, insistió, existe en todas las clases sociales.

“Entonces, cuando se publican estas cosas lo que algunos ven es: ‘¡qué barbaridad!’. Como cuando llegaron los invasores para apoderarse de las tierras y de todo lo que pertenecía a los pueblos, tenían que justificarse alegando que eran bárbaros los pueblos originarios y que tenían religiones diabólicas. Siempre es lo mismo”.

Y remató: “No se ve que desgraciadamente estos casos se dan en todos los estratos, todas las clases sociales, nada más que arriba, cuando se dan estos casos, se ocultan. ¿O tú crees que esto no se da arriba, la trata, no hay arriba? Claro que sí, sí, nada más que a mí no me corresponde hacer la investigación, eso corresponde a todos”.