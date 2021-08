Marko Cortés: cualquiera de nuestros gobernadores tiene con qué presentarse y ganar en 2024

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente nacional del PAN, Marko Cortés, adelantó que si Ricardo Anaya no es el candidato presidencial del albiazul en 2024, tienen varias cartas fuertes.

Entre los posibles aspirantes mencionó a la gobernadora electa de Chihuahua, Maru Campos, así como a los gobernadores de Guanajuato, Querétaro y Tamaulipas, Diego Sinhue Rodríguez, Francisco Domínguez y Francisco García Cabeza de Vaca, respectivamente, además de Santiago Creel y Juan Carlos Romero Hicks.

En una conferencia de prensa, en la que la dirigencia panista manifestó su apoyo a Ricardo Anaya y acusó persecución política del gobierno federal, Marko Cortés resaltó esas opciones dentro del Partido Acción Nacional para las elecciones de 2024.

“Uno de ellos es el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, que tiene buenos números, buen gobierno, buenos resultados y ha dicho: 'Yo tuviese interés'. También me lo ha hecho saber el propio Santiago Creel, que está aquí presente: yo no me descarto si se ocupa entrarle a la batalla; también me lo ha hecho saber Juan Carlos Romero Hicks: 'yo aquí estoy si se ocupa dar esa batalla'”, señaló.

“Sin duda alguna también podría ser el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca; el gobernador de Querétaro, cualquiera de nuestros gobernadores son cartas, tienen con qué presentarse y dar una buena contienda en 2024 y poderla ganar”, apuntó.