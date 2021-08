Ante repentino nombramiento, AMLO "me prestó una corbata": Adán Augusto

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Adán Augusto López Hernández confesó que el más sorprendido con su nombramiento al frente de la Secretaría de Gobernación, en sustitución de Olga Sánchez Cordero, fue él mismo.

En entrevista con Telereportaje, López Hernández refirió que, si bien el presidente Andrés Manuel López Obrador ya le había ofrecido incorporarse al gabinete, el repentino nombramiento de ayer lo agarró en curva, pues se encontraba de paso en la capital del país para atender otros asuntos, y el mandatario tuvo que prestarle una corbata para el cambio de estafeta.

El pasado fin de semana, dijo, “estuve con el presidente y ahí comentó la posibilidad de asumir el cargo de secretario de Gobernación. Incluso acordamos una fecha tentativa para tener margen de tiempo y resolver algunos asuntos en Tabasco, pero todo se desencadenó.

“Estaba preparándome para regresar a la 13:30 horas de la tarde, cuando recibí una llamada del señor presidente y me pedía que me presentara en su oficina, y tuve que darme la vuelta e irme apresuradamente a Palacio. Me prestó una corbata el presidente”, enfatizó.

El ahora titular de la Secretaría de Gobernación reconoció que ese escenario no debía concretarse ayer.

Y prosiguió con su relato: “Desde hace algún tiempo, recuerdo que la primera o la segunda vez que me lo planteó le dije que yo encantado lo acompañaba, pero eso obligaría a que hubiese una elección en Tabasco, porque era antes de concluir el segundo año del ejercicio, entre los primeros ocho y 16 meses del ejercicio de gobierno. Ahora que vino a descansar a Palenque platicamos largo y se formalizó la invitación, y desde luego la aceptación de mi parte, y acordamos hasta fechas.

“Yo creo que al paso de los años el hoy presidente de la República me conoció muy bien, son ya varios años de trabajar con él, de colaborar con él de manera muy cercana, y me imagino que analizó los perfiles de varios compañeros y compañeras, qué es lo que requiere en esa Secretaría, que es la más importante del gobierno, y pues tomó la decisión de que mi perfil encajaba en eso, pues él me conoce bien operando políticamente”.

Añadió: “Yo conozco las dos facetas, pero a mí lo que más me importa es saber qué piensa el presidente, qué es lo que quiere que hagamos en estos tres años, e ir a hacerlo, pues es un mensaje político claro. Va el relevo en la posición más importante del gobierno federal, en la operación política (…) Es un estilo de poner orden al interior del gobierno”.

Adán Augusto López señaló que, luego de concretarse su nombramiento, compartió la noticia con su esposa y sus hijos, quienes –recalcó-- lo apoyaron como lo han hecho con otros encargos.

“Confieso que cuando me enteré, prácticamente a las personas que yo le comenté fue a mi esposa, Dea Isabel, a mis hijos, a los tres, lo comentamos en familia, prácticamente dos de ellos hacen su vida en la Ciudad de México, porque estudian allá la universidad, y ya estaban por regresar a clases presenciales o semipresenciales”, finalizó.