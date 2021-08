"Contramañaneras" de Kenia López desatan la furia de senadoras de Morena

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La senadora panista Kenia López Rabadán inició su “contramañanera” del pasado lunes 23 diciendo que si Walt Disney viviera y quisiera hacer una nueva película de “Pinocho”, “sin duda el presidente López Obrador tendría que ser el protagonista”.

Lo anterior desató la furia de las senadoras Martha Lucía Micher y Antares Vázquez, de Morena, quienes durante la reunión plenaria de su partido exigieron que se ponga fin a esas “fantochadas”, pues consideraron que transgreden los límites de la libertad de expresión y la ética.

“Esa escena de la compañera con la fotografía del presidente junto a Pinocho ¡es una vergüenza! Compañeras y compañeros, ¡por el amor de Dios!, ¡cómo lo podemos permitir!”, exclamó Malú Micher,

La legisladora morenista reclamó que el canal del Congreso permita el “golpeteo político” contra Andrés Manuel López Obrador y criticó que, siendo mayoría, Morena no haga nada al respecto.

“Yo no sé quién los contrata, quién los entrevista (a los del Canal del Congreso), pero una persona que permite que una senadora golpee al presidente de la República todos los días y al día siguiente igual, me parece que no está entendiendo nada de lo que es el uso libre y democrático de un medio de comunicación. Entonces yo sí, por favor, pido que hagamos un llamado, y sí le pido a los del grupo parlamentario que exijamos institucionalidad, uso eficiente del canal del Congreso”, añadió.

La senadora Antares Vásquez coincidió en que es “indignante”. “Algo tenemos que hacer con esa señora que se ha pasado de lista ya muchas veces, van muchas amenazas, que la vamos a quitar de la presidencia de derechos humanos, estamos en protesta, y nada más quedamos en ridículo; se ríe de nosotros, porque nada de eso se cumple”.

En tanto, López Rabadán respondió en redes sociales: “¡Ahora quieren callar la voz de @Lilly Téllez y la mía! En Morena son autoritarios y se arrodillan a López Obrador. No nos van a callar, somos millones de mexicanos que están hasta el gorro de este gobierno que genera muerte y pobreza. ¡La contramañanera seguirá!”.

Y su compañera Lilly Téllez comentó de forma sarcástica en Twitter que "la contramañanera de Kenia López tiene muy buen rating también en la bancada de Morena, hoy fue tema en su plenaria".

El pasado 28 de junio, la senadora panista anunció que todos los lunes ofrecería una conferencia en la que se dedicaría a hacer una revisión sistemática de los dichos del presidente Andrés Manuel López Obrador para exhibir cuáles son mentiras, y las tituló “contramañaneras”.