Delgado responsabiliza a Eliseo Fernández y a MC de cualquier acto violento contra Sansores

CAMPECHE, Camp. (apro).- El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, responsabilizó a Eliseo Fernández Montúfar y a Movimiento Ciudadano (MC) de cualquier ataque violento contra la gobernadora electa, Layda Sansores San Román, dadas las amenazas que el excandidato lanzó contra ella.

Fernández Montúfar, quien quedó en segundo lugar de la contienda, el pasado 6 de junio, se niega a reconocer el triunfo de la morenista, por lo que se ha empeñado en buscar la anulación de la elección de gobernador.



Una de sus quejas ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), en la que pedía sólo el recuento de 12 de los 21 distritos, fue la que propició que la Sala Superior ordenara el recuento total de los votos que se recibieron en esos comicios, diligencia que terminó poco antes de la medianoche del jueves 26 con la confirmación del triunfo de Sansores, según Morena.



Ayer mismo circuló masivamente en las redes sociales el extracto de una entrevista de Fernández Montufar en Milenio TV, en la que lanzó su amenaza contra Layda Sansores.

“Si sueltan al jaguar va a salir el cazador. He sido muy prudente, he llevado todo este proceso con civilidad, no he expuesto a mi equipo a marchas… a todo este tipo de actos que siempre los de Morena llevan a cabo.

“Veía el otro día un video en la elección anterior, que perdió con una gran diferencia, golpeaban gente, nosotros no somos así, somos muy distinto a ellos, pero si nos buscan nos van a encontrar, y me conocen; entonces, si desatan al jaguar yo lo voy a cazar, no tengo ningún problema, hasta ahorita lo he evitado, yo he evitado salir a cazar ese jaguar, porque mi equipo está ávido de salirlo a cazar...”, advirtió.

El jaguar fue el emblema que utilizó Layda Sansores como alegoría del pueblo, en su reciente campaña por la gubernatura.

Cuando en una entrevista se le preguntó su opinión sobre la amenaza del emecista, Sansores respondió que si toca a un jaguar lo denunciarán ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Pero Mario Delgado tomó en serio la amenaza: "En Morena somos un movimiento pacífico, no permitiremos amenazas o intimidaciones por parte de otros actores políticos, es una declaración muy grave que no puede quedarse sin consecuencias".

Y reclamó que, desde la coordinación nacional de MC, a cargo de Clemente Castañeda, “se han defendido los ataques e intimidaciones en contra de Layda Sansores y del Movimiento Regeneración Nacional en Campeche”.

Por ello, responsabilizó a MC de cualquier acto violento que se llegue a cometer en contra de Sansores o algún integrante de Morena en esta entidad.

“Hacemos responsable de cualquier situación de violencia a la dirigencia nacional de Movimiento Ciudadano y a Clemente Castañeda, quien ha defendido y apoyado a este candidato notablemente violento hacia nuestra candidata y nuestro movimiento”, subrayó Delgado.



También llamó a la no violencia y aseguró que después del recuento de votos en Campeche, Morena triunfó de nuevo de manera pacífica, legal y democrática, logrando una victoria más para la transformación, “tal como nos lo enseñó nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador: luchar de manera pacífica en las urnas”.

Añadió: "La estrategia fallida de Movimiento Ciudadano los ha llevado a hacer declaraciones violentas e irresponsables al ver que el triunfo de nuestra candidata es contundente y tiene el respaldo del pueblo de Campeche".