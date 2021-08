Pemex hará pública la información relacionada con empresa Vitol, por caso de soborno

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).– El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la información y Protección de Datos Personales (INAI), determinó que los directivos de la empresa paraestatal Petróleos Mexicanos (Pemex), deberán hacer públicos todos los documentos relacionados con la empresa Vitol Inc.



La compañía estadounidense se ofreció reparar el daño por “haber sobornado a funcionarios” de Pemex entre 2015 y 2020, indica un boletín del INAI.



El comisionado del Instituto, Francisco Javier Acuña Llamas, planteó que la solicitud de información forma parte de una carpeta de investigación y por ello, es información considerada por la Ley, de carácter reservado, señala el comunicado.



“No obstante, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública contempla excepciones, entre ellas, la posibilidad de abrir información relacionada con casos de corrupción, como en este asunto”, señala el boletín.



Por ello, el pleno del instituto determinó que Pemex debe hacer pública toda la información relacionada con el tema.



“Reportes del Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América señalan que la empresa Vitol Inc. habría reconocido que llevó a cabo sobornos a funcionarios mexicanos y de otros países, concretamente de Pemex, entre el 2015 y el 2020, en el otro se precisa que hasta el FBI estuvo tras estas pistas”, señaló el comisionado Acuña Llamas.



Además, recordó que el pasado 3 de marzo, en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, el director de Pemex, Octavio Romero Oropeza informó que había recibido una carta de Vitol, donde la empresa extranjera manifestó la intención de reparar el daño “por haber sobornado a funcionarios de la paraestatal”.



“La persona que solicitó la información presentó un recurso de revisión ante el INAI, mediante el cual manifestó su inconformidad con la respuesta de Pemex, que reservó la información argumentando que forma parte de los registros de la carpeta de investigación FED/FECC/FECC-CDMX/0000035/2021, por lo que únicamente la Fiscalía General de la República (FGR) podría proporcionarla”, indica el comunicado.



“Esta reserva vino a darnos una gran salida, porque no todos los documentos que forman parte de una carpeta de investigación tienen el mismo valor probatorio, el mismo valor como indicio. Estos son documentos que ya dije, se ventilaron, se sabe que las cartas existen, se sabe que la intención es de establecer algún tipo de acuerdo para reparar un daño y se sabe quién es la empresa que los emite”, expresó el comisionado del instituto.