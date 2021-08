AMLO acusa al exrector de la UdeG y opositores de boicotear retorno a clases presenciales

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó al exrector de la Universidad de Guadalajara, Raúl Padilla López de oponerse al regreso presencial de clases planteado por el gobierno federal para finales de este mes.

Sin pregunta de por medio, dijo que ahora sus opositores se están organizando para llamar a no reabrir las escuelas en el país con motivaciones de tipo político.

No importa que la mayoría piense en no regresar a clases; voy a sostener que es indispensable: AMLO

“Es el mismo caso de las universidades, ayer me decían en Jalisco, ya se prepara el regreso a clases, pero el señor que manda en la universidad de Guadalajara ya dijo que ellos no, que no es el señor rector, es el señor Padilla con otros propósitos, con propósitos políticos”, expresó el mandatario en la conferencia mañanera.