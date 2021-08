Familia de Axel despotrica contra Ainara y asegura que él no quería escapar del país

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – Seis días después de la detención de Axel “N”, uno de los presuntos agresores sexuales de Ainara “N”, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) antes de que abordara un vuelo a Miami, Estados Unidos, sus familiares negaron que fuera a huir del país.

Para las autoridades mexicanas, el hecho fue un intento de fuga, pues Ainara lo había denunciado en meses pasados y se había pedido ayuda a la Interpol para localizarlo.

Su familia dijo que iban a irse de viaje. Informaron que pagaron una fuerte cantidad de dinero a un abogado para que verificara si existía una investigación en su contra, según un audio difundido por “Productora 69”.

“Estamos buscando justicia porque estamos deshechos todos. La familia está… No fueron las cosas como dice ella.

“Yo lo único que digo es cómo una muchacha se está sosteniendo por una mentira. Esta niña ¿qué quiere? Porque dicen que ya se mandó ha hacer tatuaje y todo y se lo hemos presentado con un buen abogado que contrataron, dijeron que no hay nada, no hay nada, no hay nada.

“Había un evento con familia en Miami. Nosotros lo acompañamos. Ya estaba en el avión y de repente nos dicen y nosotros no teníamos un abogado. Nosotros acompañamos al muchacho porque no había nada. Hay un audio donde dice a su novio ‘nos chingamos al primero, voy por el otro’. Si no sabes que te están buscando, pues no te andas exponiendo”, indicó una persona identificada como su tío.

Los otros muchachos, añadió, darán su versión cuando los aprehendan. Dijo que Ainara permitió muchas cosas y ella misma se estaba grabando cuando la agredieron sexualmente.

“Ella misma se está grabando como si lo estuviera disfrutando”, afirmó, y la acusó de tener problemas psicológicos. “No está bien de la cabecita, con todo respeto”.

El señor se expresó de manera negativa contra Ainara, quien denunció a Axel “N” y otros cuatro hombres, así como a la youtuber Yoseline “N” (YosStop), presa en Santa Martha Acatitla, vinculada a proceso por pornografía infantil, pues divulgó el video de la agresión sexual de Ainara en 2018, cuando era menor de edad.

El 28 de junio, Axel “N” fue detenido.

“Afortunadamente lo vincularon, se queda en prisión preventiva como medida cautelar y la verdad estoy muy feliz por cómo están pasando las cosas, creo que todo está cayendo en su lugar.

“Todavía faltan tres y no vamos a parar hasta que todos realmente paguen y se haga justicia por lo que me hicieron”, compartió Ainara en Instagram.

El 3 de marzo pasado, el despacho Schütte y Delsol Gojon Abogados interpuso una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Delitos Sexuales de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, por los delitos de violación equiparada y pornografía infantil, contra Nicolás “B”, Carlos “R”, Julián “G”, Axel “A”, Patricio “A” y Yoseline “H” por los delitos de pornografía (infantil) y violación equiparada cometidos en contra de Ainara.