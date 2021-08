Práctica corrupta y generalizada el reparto de notarías: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como una práctica “corrupta” y “generalizada”, al reparto de notarías que realizan gobernadores al término de su sexenio.

“Está mal el procedimiento, yo siempre lo he cuestionado, siempre. Yo fui jefe de gobierno en la ciudad de México y yo no permití que se entregara ninguna notaria, tengo autoridad moral para decir esto y siempre he cuestionado de que termina un gobierno y dejan nuevas notarias”, expresó durante la conferencia matutina.

López Obrador condenó públicamente la entrega de notarias en los estados y pidió analizar la posibilidad de modificar leyes locales y federales para revertir este hecho.

“Es una práctica generalizada, corrupta, que tiene que ver con el viejo régimen que imperó durante mucho tiempo”, aseguró el mandatario.

Recordó que el reparto de notarías “es en todo el país y de tiempo atrás, está mal. Hay que ver si legalmente a nosotros nos corresponde actuar, lo vamos a hacer”.