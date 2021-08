"Que voten para que yo me vaya", reta AMLO a opositores para la revocación de mandato

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Animado por el resultado de la consulta ciudadana del domingo, donde votaron 6.6 millones de electores, un 7.1% del padrón, el presidente Andrés Manuel López Obrador ya piensa en el segundo ejercicio democrático en el que se definirá si permanece o renuncia a la Presidencia.

Por lo que se animó a retar a sus adversarios a que se reagrupen, unan fuerzas, y voten para que se vaya su rancho de Chiapas.

“Ahora viene de nuevo otro desafío que se vuelvan a agrupar para que llamen al pueblo a que voten para que yo me vaya”, dijo a los que califica como “el bloque conservador”.

Consideró que las consultas constitucionales son ejercicios de “gran trascendencia”, dijo que “esto es lo que hacía falta” porque por eso se llegó a los extremos de corrupción que se padeció en México durante siglos, argumentando que los gobernantes “eran intocables, todopoderosos”.

“Esto es la democracia, no hace falta la violencia, no. De manera pacífica y por la vía democrática que el pueblo decida si me quedo o me voy para finales de marzo”, emplazó el mandatario durante la conferencia mañanera.

Envió un mensaje a sus opositores, a quienes les dijo que en la revocación de mandato tienen otra oportunidad para vencerlo.

“A ver qué dice el pueblo de México porque en la democracia es el pueblo el que manda, no los potentados”, señaló.

“Yo no sé cómo estos ambiciosos vulgares no se ponen a pensar en sus familiares, en ellos mismos. Cómo no piensan que lo más importante y bello de todo es la libertad y que en un país lleno de pobreza, desigualdad, rencores, frustraciones, pues hay violencia, hay robos, secuestros y perdemos la felicidad de ser libres, de vivir contentos por estar bien con nosotros mismos, nuestra conciencia y el prójimo”, reprochó.

Enseguida, preguntó a sus adversarios si la aspiración es heredar a sus hijos y nietos un modelo de vida rodeado de escoltas, autos blindados y casas amuralladas.

“Esta es la transformación y por eso estamos viviendo en un momento estelar y vale la pena de que se enojen algunos y nosotros estar contentos, felices de estar llevando cabo esta transformación que es por el bien de nuestra generación y los que vienen detrás de nosotros, es limpiar la vida pública del país para nuestros hijos y nuestros nietos”, remató López Obrador.