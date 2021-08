AMLO y Gutiérrez Müller narran retorno de su hijo a clases: “tomó un Chocomilk y partió con su mochila”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Beatriz y Andrés Manuel empezaron sus actividades muy temprano. “A mí me tocó levantar a las seis de la mañana a Jesús, para que se fuera a la escuela”, dijo el presidente.

Hoy que se abrieron las aulas de las escuelas para el regreso a clases presenciales, la pareja presidencial puso como ejemplo a su hijo Jesús Ernesto para mencionar la reapertura de las escuelas en todo el país tras un año y medio de tenerlas cerradas a raíz de la pandemia del covid.

Beatriz Gutiérrez puso sus redes sociales la historia del regreso a clases de secundaria de su hijo Jesús Ernesto luego de 18 meses sin poder hacerlo de manera presencial.

“Disimulando, pero emocionado, preguntando si necesitaría goma de borrar el primer día, probándose un pantalón y otro, Jesús Ernesto ha vuelto a la escuela. Se levantó temprano, tomó un ‘chocomilk’ y partió con su mochila…”, contó la historiadora en sus redes.

Y continuó: “Después de un año y medio sin clases presenciales, ¡hoy es un gran día! Las escuelas no solamente son lugares de aprendizaje; son espacios para convivir con nuestros iguales, socializar, aprender de los demás, autolimitarnos, reír, compartir y muchísimo más (no me alcanzaría el espacio).

“Que esta vuelta a los salones, voluntario y precavido, nos haga recordar lo importante que es el derecho a la educación. Y que la pandemia seguirá pero que debemos, todos, cuidarnos tanto como aprender a vivir con ella.

“A los niños, adolescentes, jóvenes; a los maestros, personal escolar y autoridades, ¡gracias! ¡El regreso a las aulas es un acto de corresponsabilidad entre autoridades, directivos, maestros, estudiantes y padres de familia! ¡Todos a hacer lo que nos corresponde!”, dijo Beatriz Gutiérrez.

Por la mañana, en su conferencia, el presidente al destacar el regreso a clases, comentó en Palacio Nacional que fue a él a quien le tocó levantar a Jesús Ernesto la mañana de este lunes.

Para López Obrador, este es un día importante para el país, ya que miles de escuelas públicas y privadas reabren sus puertas para iniciar un nuevo ciclo escolar.