"No se van a aburrir" dice AMLO al recomendar a sus adversarios su nuevo libro "A la mitad del camino"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador presentó en público su libro titulado “A la mitad del camino” y lo recomendó de forma “especial” a sus adversarios para que conozcan sus razones y argumentos.

“Les aseguro que no se van a aburrir, no van a bostezar, les va a gustar aún cuando no estemos de acuerdo porque eso es importante, no podemos tener un pensamiento único, eso no corresponde a la democracia”, expresó.