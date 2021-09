Acerca de "El SAT de Raquel Buenrostro condonó impuestos por 293 millones de pesos"

Maestro Jorge Carrasco:

Buenas tardes.

Lo saludo y molesto con el objeto de rogarle me permita hacer precisiones en relación con la nota publicada en su portal noticioso bajo el título "El SAT de Raquel Buenrostro condonó impuestos por 293 millones de pesos", firmado por la reportera Nayeli Meza Orozco, en el que se hace referencia a mi persona.

En principio, es correcta la información manejada por la reportera en cuanto a que obtuve el beneficio de condonación de dos multas por la cantidad que se indica, y como bien lo señala, se trata de la condonación de multas y no de impuestos. Me gustaría aclarar y precisar, para redondear la información, que tuve acceso a dicho beneficio de condonación de multas, precisamente al acreditar ante el SAT que el suscrito pagué mis impuestos en los términos que establece el artículo 70-A del Código Fiscal de la Federación, no por una cuestión personal, sino en aplicación de la norma de carácter general prevista en dicho precepto.

Por otra parte, en la nota se dice “Mirando hacia el pasado, en 2017, el entonces presidente del PRI estatal en Chihuahua fue cesado como notario público en el distrito Bravo de Ciudad Juárez, luego que se le comprobaran diversas irregularidades por lo que se le aplicó la máxima sanción contemplada en la Ley del Notariado del estado”, lo cual también es parcialmente cierto, pues al inicio del ahora saliente gobierno estatal de Chihuahua se inició un procedimiento en mi contra, en el que se dijo que el suscrito me había retirado de la Notaría sin solicitar licencia y en consecuencia se pretendió cancelar mi patente como Notario Público número 12 para el Distrito Bravos, Chihuahua, en una resolución que nunca causó estado y que fue legalmente combatida por su servidor.

Luego de varios amparos, en julio de 2018 el entonces Secretario General de Gobierno, Lic. César Jáuregui Robles, resolvió a mi favor el recurso administrativo planteado por un servidor contra la ilegal resolución que pretendía cancelar mi patente, resolviendo el Lic. Jáuregui Robles que el suscrito no violé ninguna norma legal en mi ejercicio notarial, que sí contaba con licencia al momento de separarme de la función y determinó que quedaba vigente mi ejercicio como Notario Público, como lo ha estado desde 2007, hechos que le ruego aclarar en relación con la nota a que me refiero, pues en los términos que fue publicada, pudiera pensarse que la privación que pretendió hacer el Gobierno del Estado de mi patente tuvo razón y fue definitiva, y ni tuvo razón, ni pudo confirmarse por estar basada en hechos falsos.

Me permito agregar ligas de distintos medios informativos que dieron cuenta de la rueda de prensa que dieron funcionarios de Gobierno del Estado el 22 de Agosto del 2018 para dar a conocer que el recurso administrativo citado se resolvió a mi favor:

https://diario.mx/Local/2018-08-22_daca9d9c/seguira-dowell-con-funcion-notarial-/

https://laopcion.com.mx/local/resuelve-estado-improcedente-revocar-notaria-a-dowell-20180822-212217.html

http://tiempo.com.mx/noticia/145854-dowell_permanecera_en_su_notaria_no_habia_elementos_gobierno_chihuahua_guillermo_dowell_notaria_pri_javier_corrales/1

https://netnoticias.mx/juarez/devuelven-licencia-de-notario-a-dowell/

Agrego al presente una copia de mi identificación, pues me comentaron que era necesario agregarla al momento de hacer cualquier precisión en relación con alguna nota, rogándole se sirva dar a dicho documento el manejo de información personal no transmisible a terceros.

Les agradezco mucho su atención, y que me permitan hacer los comentarios expuestos, para redondear la información contenida en la nota de referencia.

Saludos cordiales,

Lic. José Guillermo Dowell Delgado

Notaría Pública No. 12