AMLO ante su tercer informe: Me podría ir tranquilo, hay cosas que son casi irreversibles

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “Estoy satisfecho con lo que hemos logrado, me podría ir tranquilo con mi conciencia porque hay cosas que son irreversibles o para no ser tan tajantes, casi irreversibles”, consideró el presidente Andrés Manuel López Obrador en el contexto de la presentación de su tercer informe de gobierno.

Celebró la recuperación económica en el país tras la caída de las actividades por la pandemia del coronavirus y anunció que el tramo que falta de su administración está relacionado directamente con la consulta de revocación de mandato planteada para finales de marzo próximo.

También, señaló que la llegada del exgobernador de Tabasco, Adán Augusto López Hernández a la Secretaría de Gobernación tiene como propósito llevar a cabo las tres reformas constitucionales para “salvar” a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), reestructurar los órganos electorales del país y adherir la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

En la conferencia mañanera, el mandatario hizo una reflexión sobre los casi tres años de su gobierno donde destacó el combate a la corrupción y el manejo de la pandemia de coronavirus.

“Lo más valioso es que aún con la crisis sanitaria y económica, no dejamos de llevar a cabo el proceso de transformación de la vida pública en el país que es lo más importante, así como el combatir la peste de la corrupción, la pandemia de las pandemias”, dijo.

Y agregó:

“En eso no nos detuvimos y gracias a que se avanzó en el proceso de transformación y se sentaron las bases es que tenemos futuro y porvenir; gracias a eso, estoy optimista y le digo a la gente que vamos bien, que vamos a lograr el propósito de vivir en una sociedad mejor, más justa e igualitaria y que México es ejemplo a nivel mundial”, aseguró.

Dijo estar satisfecho porque aún con la pandemia, que ha causado “mucho dolor y tristeza” porque fue muy impactante debido a que la economía se derrumbó un 8.5 por ciento, los indicadores económicos advierten que existe una recuperación.

“Se nos devalúo el peso, en esos momentos llegó a estar a 25 pesos por dólar y sé controló, y ya puedo decir que no hay devaluación; no se había visto una situación así desde hace 30 años, no hay devaluación en dos años nueve meses”, señaló.

Luego, afirmó que se están recuperando empleos, los pronósticos de crecimiento son del seis por ciento y las reservas aumentaron 20 mil millones de dólares.

“Hay recuperación económica, no hubo ingobernabilidad, se mantuvo la paz social, no tuvimos crisis de consumo, vamos saliendo de la crisis que propició la pandemia de coronavirus”, indicó el titular del Ejecutivo.

La consulta, clave para lo que falta

Enseguida, planteó que el tramo que falta de su gobierno, está relacionado con la consulta de revocación de mandato planteada para finales de marzo próximo.

Por ello, consideró que sus adversarios no van a poder revertir los programas sociales que benefician a adultos mayores, niños con discapacidad y estudiantes de bajos recursos, así como la prohibición en la condonación de impuestos a empresas porque tienen rango constitucional.

“Solo en dos sexenios, un grupo de 50 corporaciones dejaron de pagar 200 mil millones de pesos porque les condonaban los impuestos”, recordó el tabasqueño

Y señaló:

“Ya me podría yo ir tranquilo, pero vamos a continuar si así lo decide el pueblo, no sé qué me depare el destino, yo creo que vamos a dejar bien consolidado el proyecto de la cuarta transformación”, aseguró.

También, mencionó que por eso le pidió a Adán Augusto López Hernández que se hiciera cargo de la Secretaría de Gobernación que dejó Olga Sánchez Cordero para ocupar su curul y asumir la presidencia del Senado de la República.

“Necesitamos continuar con el proceso de transformación, todos los asuntos públicos; políticos; la relación con gobernadores; con la Fiscalía General de la República; el Poder Judicial y lo que se tiene que atender en el Poder Legislativo”, dijo el presidente.

Las tres reformas en puerta

Enseguida, recordó que las tres reformas constitucionales que va a enviar en los próximos días ante la nueva conformación de la cámara baja del Congreso de la Unión, es la de fortalecer a la CFE, reestructurar el Instituto Nacional Electoral (INE), y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), así como adherir la Guardia Nacional a la Sedena.

“Una es para fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad que quedó como Pemex, muy debilitada como empresa pública porque en el afán privatizador, querían desaparecer a Pemex y la CFE porque querían entregar el mercado de los energéticos a empresarios extranjeros”, dijo y reiteró que los gobiernos anteriores beneficiaron a empresas como Iberdrola para vender energía eléctrica en el país a costa de la sociedad que pagaba altas tarifas por consumo de energía eléctrica.

“La segunda es la que tiene que ver con el fortalecimiento de la democracia para dejar establecida como forma de vida y gobierno la democracia, que se acaben los fraudes electorales y que sean confiables las autoridades electorales que no están a favor de grupos de intereses creados y bajo dominio de la partidocracia”, dijo el mandatario.

Incluso, aseguró que esta reforma va a procurar que haya más participación ciudadana en la elección de representantes.

“Menos plurinominales y más representación de quienes obtienen más votos”, advirtió López Obrador.

Enseguida, arremetió contra los consejos del INE y los magistrados del TEPJF.

“Menos costos porque los aparatos que organizan los procesos electorales son los más onerosos del mundo, cuesta muchísimo hacer una elección porque los consejeros o magistrados ganan ahora tres veces más que lo que gana el presidente de México”, indicó

Luego, recordó que los consejeros del INE y magistrados del Tribunal decidieron ampararse para mantener sus altos salarios pese a que se reformó la Constitución para que ningún servidor público gane más que el presidente de la República.

Al hacer referencia a la tercera reforma constitucional que enviara su gobierno al Congreso de la Unión, dijo que la Guardia Nacional actualmente es una institución en formación con 100 mil elementos activos y 190 cuarteles ubicados en el país.

“Que no quede suelta para no caer en el fracaso que significó la llamada Policía Federal que se echó a perder, se pudrió, y forme parte de la Secretaria de Defensa Nacional”, señaló el presidente Obrador.

Incluso, recordó el caso de la privatización de los reclusorios durante la administración del expresidente Felipe Calderón Hinojosa y su secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, quien actualmente se encuentra preso por presuntos nexos con el narco.