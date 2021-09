En su libro, AMLO habla de las porras de Trump a México y el "pacto de silencio" sobre el muro

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “¡México, México, México!”, coreó Donald Trump cuando llamó por teléfono al presidente Andrés Manuel López Obrador a Palacio Nacional, para festejar su postura de rechazo a la orden de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) para reducir su producción diaria de crudo.

Muy a su estilo, el entonces presidente de Estados Unidos daba así su apoyo a la política petrolera mexicana, en medio de la pandemia de covid-19, que obligaba, en 2020, a una negociación internacional de los precios del combustible.

Ese pasaje forma parte del libro “A la mitad del camino”, del presidente Andrés Manuel López Obrador, en el que narra varios episodios de su relación con Donald Trump, a quien califica como “un caballero”.

En el caso del petróleo, escribe que el respaldo de Trump a México fue como una “porra”, luego de que la secretaria de Energía, Rocío Nahle, rechazó en 2020 que la OPEP obligara al país a reducir en 350 mil barriles diarios su producción petrolera, en medio de la pandemia, lo que causó que las negociaciones entre los principales países productores de crudo se detuvieran.

No obstante, Trump convenció a López Obrador para que México avalara el acuerdo de reducción o de lo contrario colapsarían los precios del energético a nivel mundial. A cambio, Estados Unidos haría un recorte adicional de 250 mil barriles, con la finalidad de que México sólo redujera 100 mil barriles su producción de petróleo.

“Por eso Trump comenzó la llamada exclamando: ‘¡México, México, México!’, para luego decirme que se escuchaba el nombre de nuestro país por todas partes, porque éramos los únicos en no aceptar la cuota de reducción de petróleo”, precisa López Obrador.

En el libro, que empezó a circular en medios en vísperas del Tercer Informe de Gobierno, el jefe del Ejecutivo señala que, debido a su relación de amistad con Trump, hubo un “pacto de silencio” sobre el muro fronterizo.

Revela que en su visita a Washington, en 2020, temía que Trump, en plena efervescencia electoral, hiciera comentarios sobre el muro, una de sus principales promesas de campaña en 2015.

En caso de que saliera el tema, dice, tenía preparado en la bolsa de su saco un poema de Nicolás Guillén, “La muralla”, con la finalidad de entonarlo en caso de que el magnate hiciera comentarios públicos sobre el muro.

“Y me había preparado para rematar, si las circunstancias lo demandaban: ‘En vez del muro construyamos una muralla alrededor del hemisferio: la muralla de la fraternidad universal.

“Afortunadamente no fue necesario usar ese misil; el presidente Trump continuó comportándose como un caballero”.

Según López Obrador, la visita a la Casa Blanca fue tan fraterna que cuando se realizó la cena privada, a la que asistieron importantes empresarios como Carlos Slim, todos soltaron carcajadas y aplausos cuando el presidente estadunidense dijo: “¡Ya no hay prensa, ahora sí podré hablar del muro!”·

“Por supuesto, en la cena no se habló del muro”.

Otro tema que tocaron, añade, fue el de las remesas. En una llamada telefónica, el presidente mexicano propuso a Trump que se eliminaran temporalmente las comisiones a las remesas, y la respuesta fue un rotundo “no, no, no”, pues justo estaba pensando en aumentar esas comisiones para financiar el muro, que fue la primera vez que se mencionó explícitamente ese tema.

El mandatario mexicano narra que le hizo saber al presidente estadunidense que “hablando en plata”, el muro no servía de nada, pues las autoridades mexicanas acababan de descubrir un túnel desde Tijuana a San Diego, que pasaba justo por debajo de la aduana americana, e incluso ofreció enviarle evidencia audiovisual.

“La verdad es que (Trump) no aguantó la risa y me dijo que no podía conmigo. Ni él ni yo continuamos con el tema de las comisiones y del muro y se acabó en buen plan la comunicación, quedando vigente el pacto de silencio sobre el famoso muro”.

Y describe las distintas ayudas y favores del magnate a México, como enviar mil ventiladores para atender a pacientes graves de covid-19.