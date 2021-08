"Está garantizado el derecho a disentir", dice AMLO a adversarios

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador agradeció a sus adversarios por asumir “un comportamiento aceptable” y reiteró que en su gobierno está garantizado el derecho a disentir, y dijo que no habrá represión, ni censura contra medios de comunicación.

“Pero toda su molestia e inconformidad, la han canalizado a través de los medios de información, recientemente visitando a la OEA, algunos han ido a acusarme con el rey de España pero no pasa a mayores, ha habido un comportamiento aceptable y tengo que agradecerles eso”, indicó el mandatario.

"Lo demás, pues que están en libertad y nosotros vamos a garantizar el derecho a disentir, y el derecho a la libre manifestación de las ideas, y no va a haber represión a nadie, no va a haber censura a los medios, no ha habido ni va a haber, nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. Entonces, se han portado bien", afirmó.

Por ello, dijo que no se puede llevar a cabo una transformación sin el pueblo y atribuyó el respaldo popular a la fortaleza de su gobierno ante los embates de sus críticos.