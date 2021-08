Ahora académicos internacionales piden liberar campus de la UDLAP

PUEBLA, Pue. (apro).- Académicos de España, Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Alemania, Noruega, Brasil, Irlanda, Marruecos, India, Argentina, Chile, Colombia, Suiza y México firmaron un manifiesto en el que reclaman reestablecer la vida académica en la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP).

“Nosotras y nosotros, integrantes de la comunidad académica, artística y de investigación de instituciones nacionales y extranjeras, manifestamos nuestro apoyo y respaldo a esta solicitud pacífica para que liberen de forma inmediata el campus de la institución y permitan a nuestras y nuestros colegas volver a sus actividades cotidianas”, señala el escrito.

Luego de recordar que el campus fue tomado con el apoyo de policías armados el 29 de junio y que desde la comunidad universitaria no ha tenido acceso a oficinas, salones y oficinas, los firmantes hacen ver que esta situación afecta no sólo las actividades de enseñanza, investigación y extensión cultural, sino la imagen y prestigio internacional que ha forjado la UDLAP en más de 80 años.

“Se demanda la reinstalación de las condiciones de trabajo en que se encontraba el campus antes de la irrupción violenta del 29 de junio pasado. Se demanda la liberación inmediata de todas las instalaciones académicas, de investigación, administrativas y deportivas, y la separación de las disputas legales y políticas de la vida académica institucional”, refiere el escrito.

Los firmantes hacen referencia a que la UDLAP es considerada entre las 10 mejores universidades de México y entre las 20 mejores instituciones privadas en América Latina y que además es acreditada internacionalmente por la Southern Association of Colleges and Schools Commission on Colleges (SACSCOC).

Igual hacen referencia a que 9 mil estudiantes están inscritos en la UDLAP y más de 35 mil se han graduado de esa casa de estudios, por lo que se demanda respeto a las leyes y a los derechos humanos de los jóvenes a recibir su formación académica.