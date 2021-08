CEAVI rechaza falta de atención a víctimas de L12; tiende la mano a abogados para generar diálogo

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Tras las denuncias que ayer hicieron algunas víctimas y deudos de la tragedia en la Línea 12 del Metro, en el sentido de que no han recibido apoyo del gobierno capitalino, el comisionado Ejecutivo para la Atención a Víctimas de la Ciudad de México (CEAVI), Armando Ocampo, asegura: “Nunca hemos negado ningún servicio, estamos en absoluta disposición de atender y reparar lo que es reparable”.

En entrevista con Apro, aclara que de las personas que ayer participaron en la conferencia, “todas y cada una de ellas” han pedido que el proceso de indemnización y apoyos “sea a través del abogado (Teófilo Benítez). Entonces, a través del abogado generamos inclusive ya la notificación formal. Nosotros tenemos la mano tendida para generar el diálogo, la comunicación para reparar --desde la perspectiva de la Comisión Ejecutiva-- lo que tenemos que reparar”.



--¿Entonces es el abogado el que se ha negado a que les den el apoyo?



--No creo que haya como tal una negación. Es cuestión de hablar de empatar los tiempos. Ellos han efectuado procesos legítimos de exigencia de verdad y justicia y de rehabilitación de la Línea 12. La atención siempre ha estado en la mesa, nunca ha sido negada. Ahorita estamos en ese punto de inflexión en el que podemos avanzar en la reparación integral en lo que es reparable, al margen de los otros dos procesos.



--¿Es política la acusación?

--Mi labor no es política. Mi labor es técnica y de atender a víctimas. Yo tengo la absoluta disposición de tender un puente para generar la reparación en las víctimas, en su beneficio, esa es mi única y principal labor e interés… Llevamos un porcentaje que es muy avanzado y es producto de un genuino y auténtico interés de reparar la parte que me corresponde como Comisión de Víctimas. La arena política a mí no me corresponde.

El comisionado Armando Ocampo explica que en la CEAVI han ido “a los tiempos de las víctimas”, pero estos dependen, entre otras situaciones, de “empatar los momentos de inflexión de las víctimas, porque hay procesos de duelo, hay procesos victimales, cada persona es tan distinta y diversa como el universo lo es”.

No obstante, reitera su “absoluta disposición a atender de manera general, de generar los apoyos; si hubo gastos, si no los ha habido. No hay ningún motivo para que una persona se quede fuera o al margen de la atención que les damos”.

Al cumplirse tres meses de aquella noche de tragedia, la CEAVI tiene a 132 personas identificadas como víctimas. De éstas, 26 fallecieron y 106 resultaron lesionadas. De esas 132, ya han sido indemnizados 122 núcleos de familia. Al resto, la CEAVI está en proceso de otorgarles apoyo o en espera de que su abogado acuda a iniciar el proceso conjunto.

Además, ya solo una persona permanece hospitalizada y el diagnóstico es que pronto pueda ser dada de alta.



No a todos les dan casa gratis

Ocampo Zambrano reconoce que las víctimas del colapso de una trabe metálica del tramo elevado de la Línea 12, el pasado 3 de mayo, “no tienen la obligación de entender qué es una reparación integral del daño por un tema de ley… La reparación significa regresar a un minuto antes de esta sensible tragedia, es restituir las cosas a como estaba un minuto antes”.



El objetivo, sigue, es ver cómo restituir los impactos que ese hecho les causó. Pero aclara: “Los recursos públicos tampoco son ilimitados, son finitos. Lo que busca la Comisión Ejecutiva es buscar autonomía, que las personas retomen su proyecto de vida, llegar al minuto antes de esta sensible tragedia”.

Tras la conferencia de ayer, el funcionario afirma que tiene “muy presentes y muy identificados” el caso de cada una de las personas que denunciaron la supuesta falta de apoyo del gobierno.

Subraya que, en el caso de una de las denunciantes, ella misma reconoció que ha recibido diversos apoyos, por ejemplo, en materia de empleo diferencial, una cantidad de dinero como acto indemnizatorio y una cobertura médica integral con rehabilitación.

Respecto a la declaración de que les han ofrecido una vivienda de interés social para que ellos la paguen a crédito, mediante el Instituto de Vivienda de la Ciudad de México (Invi), el titular de la CEAVI aclara que la distribución de esas casas se decide con base en la gravedad de cada caso.

Y pone dos ejemplos: El proveedor de familia falleció y de él dependían niños y adultos mayores que rentaban una vivienda. “Es total y absolutamente justificable la entrega de una vivienda gratuita, porque es el mayor grado, desde el punto de vista victimal, de vulnerabilidad grave y manifiesta que se atiende”.



El otro extremo, dice, puede ser una víctima proveedora de la familia que tuvo daños de salud mínimos y del que también dependen niños y que viven en casa rentada. “Les damos becas, acceso diferencial de empleo, pero la vulnerabilidad no es tan grave…Y si estaba rentando, le facilitamos el acceso para que deje de rentar y acceda a un crédito de vivienda, para que en el tiempo se genere autonomía”.



No obstante, de cualquier forma esas “cuotas sociales” son de 800 pesos mensuales, destaca.

De acuerdo con la CEAVI, al momento se han asignado 70 viviendas, de las cuales 70% serán entregadas “a fondo perdido”, es decir, gratuitas, mientras que 30% serán a crédito, con base en la valoración de las lesiones que tuvieron y les permitirán seguir trabajando. Y señala: “El costo absoluto, al día de hoy, está pagado por el gobierno”.

El funcionario insiste en la invitación a las víctimas y sus abogados para “poder iniciar de maneja conjunta el procedimiento de reparación, con una brigada de medidas de asistencia para cubrir la atención médica integral y psicológica”.



Estamos, añade, “en un punto de inflexión en el que son los tres caminos, en uno ya está el puente dado, la mano tendida. Y vamos a esperar los procesos muy válidos del abogado para que acepte iniciar el proceso de reparación. No está peleada una cosa con la otra y no queremos y no lo vamos a hacer nunca, confrontar a una víctima, y menos el estilo de este gobierno es ese”.



Espera una investigación “sólida y contundente”

Respecto a las denuncias de las víctimas, en el sentido de que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, no les ha dado acceso al expediente de la investigación que realiza sobre el colapso de la trabe, y con ello les ha negado su derecho a la verdad y la justicia, el titular de la CEAVI afirma:



“He tenido institucionalmente reuniones con la fiscal Ernestina Godoy, por la propia naturaleza de las instituciones. Justo uno de mis temas es velar por los derechos de las víctimas. Y nosotros esperamos una investigación sólida y contundente, que dé respuestas a los derechos a la verdad y la justicia de las víctimas. Así han sido los comentarios con la fiscal y coadyuvar en la perspectiva de atención a víctimas. La información le sirve a la Fiscalía, ya está disponible cuando la quieran usar”.

Por lo demás, recuerda que “hay autonomía de funciones y hay que ser muy respetuoso de la autonomía de cada institución”.

Armando Ocampo insiste: “Tenemos la absoluta disposición en todos los casos, lo hemos hecho, lo seguiremos haciendo y nuestra labor, que es la atención y reparación integral del daño desde la perspectiva victimal, la estamos haciendo y lo seguiremos haciendo, sin excepción alguna, y jamás restringimos ni condicionamos el derecho de las víctimas, porque es un derecho humano y de ahí partimos”.