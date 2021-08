Demanda sobre armas de EU no es injerencista, es contra fabricantes no contra el gobierno: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que la demanda civil contra los fabricantes de armas de Estados Unidos presentada por el gobierno de México ante una corte federal en el estado de Massachusetts, pretende que todos se apeguen a las leyes y rechazó que sea un acto injerencista.

“No es contra el gobierno de Estados Unidos, es un procedimiento civil porque nos afecta el que no haya control sobre la venta de armas. No es ir en contra de la enmienda que les da el derecho a los estadunidenses de portar arma, sino la forma que se fabrican y venden las armas que llegan a nuestro país y causan muertes porque no hay ninguna limitación, compran hasta por internet”, expresó.