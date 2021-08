Iron Man, Batman, Pikachu, Skeletor... el desfile de disfraces en la vacunación anti covid-19

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Los disfraces usados por algunas personas para acudir a los centros de vacunación contra el covid-19, en Puebla y otras entidades, se han vuelto muy populares en redes sociales.

Hoy, una persona se vistió de Santa Claus para inocularse en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Puebla (ISSSTEP).



El propio ISSSTEP difundió la fotografía de Santa Claus formado, en espera de su turno para recibir el biológico.

En Momoxpan, localidad ubicada en San Pedro Cholula, Puebla, una mujer se disfrazó de Darth Vader, el villano de Star Wars, y otra se metió a un traje de dinosaurio. A esta última le aplicaron el biológico en el Centro de Salud de Servicios Aplicados en San Bernardino Tlaxcalancingo, también en Cholula.

“Hoy me sentí como los famosos… No saben la divertida que me di, además de hacerles pasar un ratito más alegre a los que me pedían foto y me saludaban. Misión cumplida, ya con la Astra. #losdinosauriostmbsevacunan”, escribió en un hilo de Twitter.

Además, felicitó a los chicos de Prepa 5 que la atendieron amable y eficientemente.

“Tardé más en caminar y detenerme a las fotos (por la botarga) que en lo que me vacunaron y salí de ahí. #prepa5”.

Enrique Cortado, de 26 años, acudió al Campo Marte, en la Ciudad de México, para recibir la vacuna Sputnik V --aplicada a personas de 18 a 29 años--, vestido de Pikachu, un personaje de la serie animada Pokémon.

Un joven de 26 años Acudió por su Vacuna contra el #COVID19 disfrazado de Pikachu ¡Genial! ??uD83EuDDA0uD83DuDC89 #Pokemon pic.twitter.com/Ie6RKxnKQF — Pokémon GO GDL (@PokemonGo_GDL) July 29, 2021



En Ixtapaluca, Estado de México, Pako Márkez, de 36 años, se disfrazó de Pennywise, el payado de la película “Eso”, y aprovechó la curiosidad que provocó en la gente para promocionar su negocio de venta de hamburguesas.

El 23 de julio, el mismo día en que se estrenó en la plataforma de Neftlix la nueva serie de He-Man “Masters of the Universe: Revelations”, un fanático disfrazado de Skeletor, el villano de la serie, acudió a la Unidad Deportiva Ejército de la Revolución de Morelia, Michoacán, a vacunarse junto con el grupo de 40 a 49 años.

“Si Skeletor se vacuna, vos también podes hacerlo”, publicó Mauro Colombo en Twitter.

Si Skeletor se vacuna, vos también podes hacerlo. pic.twitter.com/UTyiCI8kbO — Mauro Colombo (@mecolombo) July 24, 2021

Y la Secretaría de Salud de la Ciudad de México compartió la foto de un joven de entre 18 y 29 años que acudió al Palacio de los Deportes, en la Alcaldía Iztacalco, disfrazado de Batman.

“No importa cómo vayas vestido, pero acude a que te vacunen”, compartió otra cuenta de noticias de Matamoros.

Un joven decidió ir a la aplicación de la vacuna contra el COVID 19 en Matamoros disfrazado de Iron Man. No importa cómo vayas vestido, pero acude a que te vacunen pic.twitter.com/iuDA7o2lyz — PlazaGrande Noticias (@plazagrandeyuc) July 29, 2021

“Choose your finger. Y vacúnense, las vacunas salvan vidas :3”, pidió Mi Valedor en redes.

“No importa si eres originario de otra ciudad, de otro país o hasta del planeta Mandalore. Si vives en #SPGG y tienes un documento oficial que lo prueba ¡puedes vacunarte” This is the way”, apuntó Miguel B. Treviño, alcalde de San Pedro Garza García, Nuevo León.

En Puebla, un hombre acudió a aplicarse la vacuna del coronavirus disfrazado de Tiburón, según compartió un usuario en redes.

También fueron jóvenes adultos disfrazados de unicornio o dinosaurio, o el personaje de la caricatura Sailor Moon, los Teletubbies, Charizard y Iron Man, entre otros.