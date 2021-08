La exreclusa Citalli Fernández cuenta cómo ha sido la vida de YosStop en prisión

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Citalli Fernández, quien se encontraba presa en el penal femenil de Santa Martha Acatitla y recientemente fue liberada, habló de la situación que enfrenta dentro de prisión la youtuber Yoselin Hoffman, mejor conocida como YosStop.

En particular, de los rumores de que un grupo de mujeres no veían con buenos ojos a Yoselin y que una de ellas amagó incluso con golpearla.

“No fue algo directamente con ella. O sea, como que ahí se malinterpretó un poquito porque, mira, yo lo que supe es, primeramente, cuando fue a su Juzgado le tocó ir con una señora que comentó que sí la vio un poquito sacada de onda y seria.

“Después, de las mil 500 que hay, una chica de azul, de la cual no supe cuál fue, anduvo diciendo que le caía mal y cuando la viera le iban a pegar. Quiso armar como su ‘borlote’, pero en eso quedó, en su intento de borlote porque fue así como ‘habladuría’”, indicó, en entrevista para el canal “Mau RG”.

En su opinión, es complicado que alguna reclusa agreda a otra porque, debido a la pandemia, hay custodias por todo el penal, para evitar cualquier altercado “y la mayoría de las veces sólo queda en habladurías”.

Aseguró que “si hay pleito, a los tres segundos ya está todo el rondín encima”, pero esta mujer que la amenazó está favor de Ainara, la chica que denunció a YosStop por haber exhibido un video donde cuatro hombres la agredieron sexualmente, cuando era menor de edad y por lo cual está vinculada a proceso por pornografía infantil.

Contó que Yoselin está en la zona de Protección 1, del sistema cautelar. Porta un uniforme color beige, lo que quiere decir que está en un área restringida y solo saldría dos horas diarias a caminar al patio.

“Hasta donde yo supe, Yoss entró al área de Detención 1. Son espacios chiquitos. Me habían comentado que la habían pasado al edificio ‘B’ y ahorita creo, pero no lo podría garantizar, que la pusieron a Detención 1. No conozco, pero creo que ahí tienes contacto con menos gente”, indicó.

Dijo que le contaron que YosStop ya está más tranquila, que la han visto caminando e incluso ya hizo amistades con algunas reclusas.

Fernández narró que estuvo unos meses en prisión por presuntamente haber vendido una propiedad a dos personas distintas en Mérida, Yucatán, pero pese a quedar libre mantuvo contacto con algunas reclusas, quienes le contaron cómo está la situación.

La entrevista se realizó porque Fernández subió varios videos a TikTok donde narra cómo es estar en Santa Martha Acatitla y también habló del caso de Yoselin, donde dijo que existe la presunción de inocencia y son las autoridades quienes definen la situación judicial de las personas, por eso no se debe juzgar ni criticar a nadie.