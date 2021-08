Si en la consulta se decide que me vaya, me voy, ni modo que busque asesoría del "jefe Diego": AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La revocación de mandato volvió a ser tema de la conferencia mañanera y el presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a insistir en que acatará lo que decida la población en la consulta del año entrante.

Si la ciudadanía vota porque me vaya, dijo, lo haré.

Además, añadió que de ninguna manera buscaría permanecer contra la voluntad del pueblo, que no buscaría abogados, ni pediría la ayuda de Diego Fernández de Cevallos, conocido como el "jefe Diego".

“No es un asunto legal únicamente, es un asunto moral (...) Si se hace la consulta, se decide que yo me quede, pues adelante. Si deciden que me vaya, pues me voy. Ni modo que voy a buscar a un abogado, que voy a pedir que me asesore Diego Fernández de Cevallos, o los constitucionalistas expertos del periodo neoliberal”, sostuvo.