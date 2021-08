Así habló AMLO de los funcionarios que estudiaron en Harvard y solo "aprendieron a robar"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que algunos que han ido a estudiar a Harvard o al extranjero aprenden a robar y tienen una mentalidad racista y clasista.

En una parte de la conferencia matutina del jueves, López Obrador fue inquirido sobre la consulta popular del próximo año en la que se preguntará sobre si se mantiene o no en el cargo presidencial.

Dijo que esta consulta se realizará porque si no tiene el apoyo popular no puede seguir.

"Si la gente dice que me vaya, sea o no retroactiva la ley, me voy, o sea, sea de aplicación retroactiva o no, me voy. ¿Cómo voy a estar en el gobierno si no tengo el apoyo de la gente?”