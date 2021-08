La SCJN no puede intervenir en crisis del TEPJF; lo mejor es que renuncien y también los del INE: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador insistió en señalar que todos los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), deberían renunciar porque fueron designados por dos partidos políticos, simulan ser autónomos y carecen de “integridad”.

También, informó que en la plática que sostuvo ayer en Palacio Nacional con el presidente del Poder Judicial, Arturo Zaldívar Lelo se determinó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), no puede intervenir en el conflicto del TEPJF porque simplemente no tienen facultades para hacerlo.

“De eso hablamos (con el magistrado Arturo Zaldívar), pero no nos podemos meter porque ellos (TEPJF), tienen autonomía y aunque ellos no tengan la arrogancia de sentirse libres, nosotros sí tenemos que respetar la autonomía de los poderes, respetuosos y no meternos”, expresó el mandatario y agregó: