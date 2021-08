Ya no es viable que Vargas siga al frente del TEPJF, "debería dar un paso al lado": Zaldívar

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Tras reconocer que existe una crisis en el seno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, advirtió que “no hay condiciones” para que el magistrado José Luis Vargas Valdez siga siendo presidente de ese órgano electoral, por lo que es necesario que se haga a un lado.

Cuestionado sobre el encuentro que sostuvo con los cinco magistrados electorales que destituyeron a José Luis Vargas, el ministro Zaldívar Lelo de Larrea desmintió que en dicho encuentro se haya abordado un posible veto al magistrado Reyes Rodríguez Mondragón como presidente del Tribunal Electoral.

Agregó que la permanencia del magistrado Vargas como presidente del TEPJF ya no es viable y tampoco existen las condiciones para que se mantenga en el cargo, por lo que se deben analizar una salida política urgente, más allá de las impugnaciones legales que tardarían varios meses en resolverse por el Pleno de la Suprema Corte.

"Me parece que con realismo y responsabilidad (Vargas) debería dar un paso al lado y que la mayoría decida quién debe ser presidenta o presidente del tribunal. Es momento de anteponer cualquier ambición personal al bien del país y al bien de la justicia electoral. Yo noté ese ánimo en los magistrados ayer, ojalá el Magistrado Vargas tome también una decisión con altura de miras, responsabilidad y realismo, porque lo cierto es que ya no hay condiciones cuando tiene este rechazo expreso de cinco integrantes del tribunal”, sentenció.

Cuestionado sobre la posibilidad de que esta crisis interna del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se convierta en una crisis constitucional, el ministro Zaldívar dijo que va a apoyar a todos los magistrados electorales, incluyendo al bloque opositor a Vargas, para que se llegue a un acuerdo, destacando que los cinco magistrados del bloque mayoritario tienen un ánimo constructivo.

A pregunta expresa sobre la posibilidad de que el magistrado Reyes Mondragón se mantenga como presidente del TEPJF, Zaldívar Lelo de Larrea consideró que los magistrados electorales podrían elegir a un presidente interino para reanudar la calificación del actual proceso electoral y que más adelante podrían elegir a otro magistrado o magistrada como titular del tribunal electoral.

“En el tribunal electoral no tengo voto ni veto, yo les manifiesto mi respeto mi consideración y respeto a todos los magistrados electorales, y particularmente al magistrado Reyes Rodríguez, me parece muy serio, probo, no tengo ningún problema con él.