López Obrador anuncia el rescate financiero del gobierno de Colima

COLIMA, Col. (proceso.com.mx).– El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció el rescate financiero del gobierno de Colima, cuyo mandatario, José Ignacio Peralta Sánchez, prácticamente había declarado la quiebra hace unos días, al anunciar que no cuenta con recursos para pagar la nómina durante los tres meses que restan al sexenio.

Durante una visita realizada este sábado a esta ciudad para evaluar el funcionamiento de los programas sociales, López Obrador dijo que la federación adelantará participaciones al estado de Colima con el propósito de que se garantice el pago a los trabajadores.

El pasado jueves 20 de julio, el gobernador anunció en un video que, después de cubrir más de mil millones de pesos correspondientes a créditos de corto plazo, su administración se había quedado sin dinero para pagar los salarios de los trabajadores.

Dijo que los créditos habían sido contratados para atender la pandemia de covid-19 y se quejó de que la Ley de Disciplina Financiera “ahorca” a los gobiernos al obligarlos a pagar ese tipo de pasivos tres meses antes de concluir el sexenio.

Tras una serie de protestas de los afectados en los últimos días, Peralta Sánchez acudió a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a solicitar recursos extraordinarios para resolver el problema, pero regresó sin una respuesta.

Este sábado, durante el evento conjunto, el gobernador insistió en pedir ayuda a López Obrador, con el argumento de que Colima envía a la Federación, a través de la aduana del puerto de Manzanillo y la central termoeléctrica, una cantidad muy superior al monto del presupuesto que anualmente recibe.

Luego de anunciar el apoyo al gobierno de Colima para el pago a los trabajadores, López Obrador aclaró que “no le hemos dejado de entregar los fondos al gobierno del estado, lo que por derecho y justicia les corresponde; se ha entregado todo, hasta un poco más, en participaciones, y también se ha entregado todo el apoyo en salud”.

Sin embargo, atajó, “no nos vamos a meter a ninguna polémica ni a echarnos la culpa unos a otros, se trata de resolver el problema y sobre todo el pago a los trabajadores, porque el salario, de acuerdo a la Constitución, no se debe retener a nadie”.

Dijo además que “vamos a que ya la próxima quincena se regularice el pago de la nómina, vamos a entregar recursos adicionales”.

Comentó que vería el asunto tanto con el gobernador saliente, José Ignacio Peralta, como con la gobernadora electa, Indira Vizcaíno Silva, porque la transferencia de los recursos significará comprometer a futuro participaciones federales, pero “lo más importante es que no falte el salario a los trabajadores”.

Trabajadores del SNTE le piden ayuda

Antes de llegar al evento, el presidente fue abordado por trabajadores del gobierno del estado y maestros de la Sección 39 del SNTE, que le pidieron su intervención para el pago de sus salarios.

El secretario general del sindicato, Martín Flores Castañeda, le entregó un escrito con las peticiones, a lo que López Obrador respondió que se les iba a pagar.

En otro momento de su discurso durante el evento, el político tabasqueño dijo tener mucha confianza de que van a mejorar las cosas en Colima, sobre todo en materia de seguridad, porque a su juicio un foco de inseguridad, de violencia era y sigue siendo, pero ya no igual, el puerto de Manzanillo.

“Por eso Colima aparece en los primeros lugares en homicidios, en violencia, porque por el puerto de Manzanillo entra mucho contrabando y droga sintética, y ese puerto no estaba bien cuidado, bien administrado, lo manejaban políticos o gente recomendada por políticos que hacían su agosto”.

López Obrador refirió que ahora se tomó la decisión de que el puerto sea manejado por la Secretaría de Marina y ahora hay mejor administración y sobre todo vigilancia, seguridad. Se están haciendo decomisos de productos como fentanilo, todas estas drogas que tanto dañan a la juventud, que están incluso supliendo a las drogas tradicionales como la marihuana, como la amapola, todas estas drogas químicas, sintéticas que tienen más valor en el mercado.

En relación con el covid-19, AMLO se comprometió a “seguir ayudando para enfrentar la pandemia vacunando a todos los habitantes de Colima. Ahora Colima está afectada por la pandemia, por la tercera ola, es de los estados con más contagio, pero vamos a continuar apoyando para que no falten las camas, sobre todo no falte la atención médica, no falten los medicamentos”.

El presidente refirió que “la mejor manera de enfrentar la pandemia, ya está demostrado, es vacunándonos. Ahora hay más contagios, hay también en algunos estados hospitalización, bastante, pero afortunadamente menos fallecidos y esto se debe a que ya están vacunados todos los adultos mayores”.

Al retirarse para dirigirse al estado de Chihuahua, donde tendría un evento más tarde, López Obrador fue abordado nuevamente por manifestantes, quienes con consignas de apoyo y solicitudes de selfies le agradecieron el respaldo para el pago de los salarios a los trabajadores.