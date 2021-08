Azucena Uresti tras amenaza del CJNG: "Seguiremos haciendo nuestro trabajo"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La conductora de Grupo Multimedios y Milenio Televisión, Azucena Uresti, aseguró que seguirá haciendo su trabajo con normalidad, luego de las amenazas que recibió en un video difundido por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

“Así seguiremos, sin sesgos, con hechos precisos, seguiremos haciendo nuestro trabajo como hasta ahora”, afirmó Uresti.

Asimismo, agradeció el apoyo de compañeros, amigos, colegas y el público “por su solidaridad y cariño” y también a las autoridades “por su inmediata respuesta”.

Por la mañana circuló un video donde el CJNG y supuestamente Nemesio Oceguera Cervantes, “El Mencho”, amenazó a Uresti, así como a Televisa y los diarios Milenio y El Universal, y los acusó de estar comprados por Cárteles Unidos para afirmar que son autodefensas.

“Mis respetos para los noticiarios que hacen valer la libertad de expresión. Pero no protejan en sus noticias y sean parejos, porque yo no estoy en contra de la libertad de expresión”, expresó una persona que dijo ser “El Mencho”.

“Azucena Uresti, donde sea que estés doy contigo y te haré que te comas tus palabras, aunque me acusen de feminicidio, porque no me conocen a mí, Rubén Oceguera Cervantes, yo no soy cobra cuotas ni extorsiono”, amagó.

Agregó: “Pero esta señorita, bueno, si se le puede llamar señorita a Azucena Uresti, porque las mujeres que viven de su cuerpo lo hacen con orgullo y no se escudan detrás de ninguna televisora y noticiero para ganar dinero, lo cual hacia ellas mi respeto, pero a ti, Azucena Uresti, una cosa te hago saber: no seas pendeja y bájale”.

Según el agresor, “le tira a él directamente”, y señaló a Juan Farías Álvarez, “El Abuelo”, líder del Cártel de Tepalcatepec, Los Viagras e Hipólito Mora, de ser secuestradores, cobra cuotas y narcotraficantes disfrazados de autodefensas.

Pidió a los medios que no “se ladeen de un solo lado, no acarreen ustedes con problemas que no les corresponden porque nunca le he pegado a ningún noticiero, porque nunca me habían pegado a mí directamente”.

“El Mencho”, en cuyo video está rodeado de personas fuertemente armadas, se quejó de la cobertura sobre la violencia en Michoacán y acusó sesgos a favor de las autodefensas.

Has de cuenta una mañanera.

El Mencho (el mero Kks del Cartel de Jalisco), dice que no está en contra de la libertad de expresión, sino de quién le tira directamente.

Y amenaza a Azucena Uresti, "aunque lo acusen de femenicido". @azucenau pic.twitter.com/cG40h3a6Gx — DOMINGO-6 (@Dubitandum_) August 9, 2021

El pasado 6 de agosto, Uresti reportó en el noticiero de Milenio que un comando de integrantes del CJNG se había enfrentado con las autodefensas de Tepalcatepec, después de atacar a pobladores.