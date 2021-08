Lilly Téllez pide a AMLO que brinde protección inmediata para Azucena Uresti

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La senadora panista Lilly Téllez pidió al gobierno federal la protección para la conductora de noticias de Milenio, Azucena Uresti.

“Solicito al presidente López Obrador que ordene protección inmediata para la periodista Azucena Uresti ante amenaza de muerte de parte del crimen organizado”, escribió en sus redes la exconductora de noticias de TV Azteca.

La amenaza a la periodista @azucenau es resultado de la institucionalización de la impunidad al crimen organizado.



El presidente AMLO pasará a la historia por su cobarde renuncia a la protección de la vida de los ciudadanos. — Lilly Téllez (@LillyTellez) August 9, 2021

Uresti fue amenazada por el líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Rubén Oseguera Cervantes, “El Mencho”, por su cobertura informativa en el estado de Michoacán.

“Azucena Uresti, donde sea que estés doy contigo y te haré que te comas tus palabras, aunque me acusen de feminicidio, porque no me conocen a mí Rubén Oseguera Cervantes, que yo no soy cobracuotas ni extorsiono…”, advirtió a través de un video difundido en redes sociales.

Y acusó a Juan Farías Álvarez, “El Abuelo”, líder del Cártel de Tepalcatepec, y a Hipólito Mora, de cobrar cuotas y ser narcotraficantes que se hacen pasar por autodefensas. Estos grupos, junto con el grupo criminal Los Viagras, están entregando dinero a distintos medios de comunicación, aseguró.