Sección 22 del SNTE en Oaxaca anuncia que no regresará a clases presenciales el 30 de agosto

OAXACA, Oax. (apro).- La Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) decidió no retornar a las clases presenciales porque tiene en riesgo a varios maestros con enfermedades crónico degenerativas; no quiere exponer a sus alumnos porque en esta tercera ola de contagios afecta a ese rango de edad y, sobre todo, el tema crucial es el cuidado de la salud de la población en general.

Así lo dio a conocer el vocero de la Sección 22, Wilbert Santiago Valdivieso, quien reconoció que hasta el mes pasado han contabilizado más dos mil 500 maestros contagiados con el covid-19 y alrededor de 230 fallecieron a causa de ese virus durante la pandemia, aunque hay algunos otros casos no han sido reportados por miedo.

De esta forma, el magisterio de Oaxaca rechaza la postura del presidente Andrés Manuel López Obrador y del subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, sobre el regreso a clases presenciales a los planteles educativos el próximo 30 de agosto, pese a la tercera ola de covid-19 en el país.

“Nosotros estamos priorizando el tema de la salud de toda la población escolar y de la población en general, es mantener, sobre todo, el derecho a la salud”.

Y es que “ante la falta de una vacuna en México a menores en edad escolar sí estaría en riesgo dando clases presenciales por eso hemos decidido retomar mediante un calendario alternativo escolar y desde actividades alternativas”.

Además, cuestionó que no pueden regresar a las aulas porque “el gobierno federal y estatal no ha cumplido en atender la estructura educativa porque estamos viendo que después de resguardo que se dio desde el año 2020, el gobierno no ha atendido la infraestructura de las escuelas, no ha atendido el tema de los servicios de agua potable de drenaje, los sanitarios, no ha atendido inclusive la revisión de las escuelas”.

Detalló que “el confinamiento fue obligado, pero no hubo una programación y aunque nosotros estuvimos exigiendo al gobierno federal y estatal que se diera una atención a todas las escuelas se limitaron solamente a entregar mobiliario en algunas”.

“Lo que es peor, todas las recomendaciones sanitarias es el lavado de manos, pero no tenemos agua en varias instituciones educativas o se requiere mantenimiento el servicio de agua potable al igual que los espacios sanitarios en donde los niños se deben lavar las manos”, puntualizó.

Dijo que no hay paquetes sanitarios, mi material para la limpieza de las de las escuelas, entonces, no van a exponer a la población escolar.

Además “no estamos de acuerdo con el calendario que propone la Secretaría de Educación Pública (SEP), porque los maestros sí estuvieron laborando y si estará desempeñando todas las acciones educativas aun con todas las dificultades que se ha tenido, los maestros van a llevar acabo un nuevo ciclo escolar 2021 2022.

Finalmente, reiteró que “en el marco de esta tercera ola de contagios, la Sección 22 decide no retornar porque tiene prácticamente sectores en riesgo porque varios maestros son diabéticos, aun teniendo la vacuna Cansino que se aplicó hace unos meses, prácticamente estamos viendo que hay compañeros que se están contagiando, hay compañeros que están en ISSSTE atendiéndose, hay compañeros que están resguardados por esa situación del contagio y obviamente no queremos que la población escolar tenga bajas y estén en la estadística nacional sobre fallecimientos por el coronavirus”.