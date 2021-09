Alianza opositora en el Congreso lanza advertencias a Morena y a AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Luego de recibir el Tercer Informe de Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, los dirigentes de la alianza opositora PAN, PRI y PRD manifestaron sus diferencias de las cifras económicas y sociales que presentó el jefe del Ejecutivo y ratificaron su distanciamiento a las propuestas de reformas que hará en esta LXV Legislatura.

En la sesión plenaria del Congreso de la Unión, el diputado Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI, aseguró que los legisladores de su partido no reciben órdenes de ningún presidente.

"No recibimos órdenes de nadie, no obedecemos a ningún presidente de la República, ni presente ni pasado. ¡Que les quede claro! El Legislativo es un poder, no un empleado del poder", dijo.

Sostuvo que el gobierno de López Obrador está a la deriva, extraviado y sin rumbo, con 95 mil homicidios, 12 millones de empleos perdidos, 33 mil mujeres violentadas y más de mil políticos agredidos y 102 asesinatos en el pasado proceso electoral.

"Damos cuenta del peor momento en la historia de México, damos cuenta de una conducción errática, de un gobierno ausente y del frágil equilibrio en el que se encuentra nuestra República. Este es el parte que 52 por ciento de los habitantes le informamos al gobierno federal, para que se incluya en el informe", añadió.

Después de señalar que a la mitad del gobierno de López Obrador el país continúa con la violencia, la pobreza y el más peligroso para la prensa, adelantó que el PRI será un dique al populismo.

"El PRI, que les quede claro, ni se vende, ni se quiebra, ni se dobla, aquí estaremos dando el debate siempre", manifestó.

Por el PAN, el coordinador de la bancada Jorge Romero Herrera, dijo en principio estar de acuerdo con Morena en dejar atrás a los gobiernos de lujo, de excesos y privilegios y en extenderle la mano a las personas más desprotegidas.

Pero tomó distancia ante cualquier acción que venga de la presidencia o de Morena en el Congreso que intente vulnerar la división de poderes o minar los contrapesos, porque sostuvo que la división de poderes es lo que hace a México una República y atentar contra ella, es el camino en línea recta hacia el autoritarismo.

Indicó que en el PAN llegan a la LXV Legislatura con la propuesta de construir un sistema de salud, un clima de seguridad para los mexicanos, sobre todo para las mujeres, y a velar por la economía de los más afectados por la pandemia.

"No somos un tercio, somos el 46 por ciento, si el oficialismo insiste en la actitud de hacer como que ya no existimos, como que quienes pensamos diferentes ya no existimos, ya no va a haber manera de quedarnos callados, pues acuérdense ustedes", manifestó.

Luis Ángel Espinosa Cházaro, diputado por el PRD, dijo que el país no va por el camino correcto y argumentó que, en materia económica, el PIB cayó 8.5%, según el INEGI; además, se redujo 80% la inversión en infraestructura; tampoco se dio apoyo a las pequeñas y medianas empresas; hay 300 mil muertos por covid; aumentó la violencia, y subió en 5 millones más la población pobreza.

Pidió no confundir mayoría con autoritarismo y recuperar el equilibrio de poderes en el Congreso.