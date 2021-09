El tercer informe de López Obrador en frases

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció desde Palacio Nacional un mensaje con motivo del Tercer Informe de Gobierno , rodeado de sus colaboradores más cercanos, habló sobre los logros en su gestión.

El mandatario aseguró que "en dos años y nueve meses la administración que encabeza ha trabajado con intensidad".

Estas son algunas de las frases que emitió durante su discurso:

“Es como para decirle a los tecnócratas neoliberales: tengan, para que aprendan”

“Es demostrable que no permitir la corrupción y la impunidad, ayuda a liberar fondos para el bienestar y el fondo para el país; esa es la fórmula, no permitir la corrupción, gobernar con austeridad y no permitir la impunidad, moralizar la vida pública de México”.

“No se han violado derechos humanos de migrantes”.

“No va haber represión en nuestro gobierno, eso debe de quedar de manifiesto”.

“El gobierno no reprime al pueblo y no se organizan fraudes electorales desde el poder federal”.

“Se garantizas las libertades y el derecho a disentir, hay transparencia plena y derecho a la información, no se censura a nadie, no se violan los derechos humanos, el gobierno no reprime al pueblo y no se organizan fraudes electorales desde el Poder Federal”.

“El poder público ya no representa como era antes a una minoría sino a todos los mexicanos de todas las clases culturas y creencias, se gobierna con austeridad y autoridad moral”.

“No se tolera la corrupción y no se permite la impunidad, en la práctica no hay fueros ni privilegios, se protege la naturaleza, se auspicia la igualdad de género, se repudia la discriminación, el racismo y el clasismo”.

“Es tan importante lo logrado hasta ahora en este periodo que hasta podría dejar ahora mismo la presidencia sin sentirme mal con mi conciencia, que es lo que estimo más importante en mi vida, reitero es mucho lo realizado y sería muy difícil de dar marcha atrás a decisiones o acciones que se han tomado en bien del pueblo o la nación”

“Cómo podrían los conservadores, por ejemplo, quitar las pensiones a los adultos mayores, cómo podrían suprimirse las becas a los estudiantes pobres; cómo volver al lujo, a las extravagancias en el ejercicio del gobierno; cómo regresar a la condonación de impuestos a las grandes corporaciones económicas o financieras; cómo retornar a la privatización depredadora de los bienes públicos, cómo lograrían que volviera a imperar la corrupción. En fin, un retroceso no sería fácil”.

“Vamos bien y estoy seguro de que la gente va a votar a finales de marzo del año próximo porque continúe mi periodo constitucional hasta finales de septiembre de 2024”.

“Desde luego no solo es esto lo único que necesito para concluir mi misión: falta lo que diga la naturaleza, la ciencia y el Creador, pero, si tengo suerte y termino mi mandato, creo que vamos a consumar la obra de transformación y no dejaremos ningún pendiente. Cuando esté entregando la banda presidencial solo diré a los cuatro vientos ¡misión cumplida! Me voy a Palenque, les dejo mi corazón”.