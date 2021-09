Héctor Parra denuncia por tráfico de influencias a Sergio Mayer

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El exdiputado Sergio Mayer fue demandado ante la Fiscalía General de la República (FGR) por tráfico de influencias. José Luis Guerrero, abogado del actor Héctor Parra, quien se encuentra preso por el presunto abuso sexual que cometió contra su hija, dio a conocer que su cliente interpuso la demanda.

El abogado explicó que tuvo que esperar hasta este 1 de septiembre, día en que terminó el cargo como servidor público de Mayer, para levantar la denuncia en contra del también actor.

“Ya la estamos promoviendo (la denuncia) en breve, se estará presentando en las instalaciones de la Fiscalía General de la República, acuérdate que es un tema federal porque el señor era servidor público federal, entonces se tiene que presentar, por competencia, ante esta autoridad”, dijo Guerrero a El Universal.

El pasado 30 de agosto, Parra culpó a Sergio Mayer de la situación que enfrenta. “Como lo he dicho, todo esto está fraguado desde hace años, y el señor Mayer, en ese afán de ayudar, como lo dijo una vez, ‘yo tengo la obligación’, no señor, nadie tiene la obligación de hacer lo que hizo conmigo, ok, podemos denunciar cuando nos consta”, sostuvo en una llamada telefónica.

Héctor Parra fue detenido el 15 de junio en la colonia General Anaya de la alcaldía de Benito Juárez por presunto abuso sexual en contra de su hija, Alexa Parra.